Zain (14) er internasjonal filmstjerne – og flyktning i Hammerfest

Det er vanskelig for norskklassen i Hammerfest å se for seg at Zain er filmstjerne.

Han virker kanskje som en helt vanlig 14-åring, en av de mange som har flyktet fra et krigsherjet hjemland og endt opp i Norge med familien sin. Lite vet de at han spiller hovedrollen i en film som er en av favorittene til å vinne Oscar-pris.

NRK møter Zain i Hammerfest, der han og familien hans endte opp i august i år.

– Jeg savner sola mest. Jeg liker ikke vinteren, sier han på vei til skolen en mørk desembermorgen.

Det er siste skoledag før han reiser til Oslo å vise filmen han tilfeldigvis fikk hovedrollen i som flyktning i Libanon.

Skildrer gatebarnas liv i Beirut

Filmen «Kapernaum», som på arabisk betyr kaos, beskriver den desperate situasjonen for gatebarn i Libanons hovedstad Beirut. Filmen har rørt publikum på filmfestivaler verden over og vant juryprisen i Cannes. Nå kan den vinne Oscar for beste utenlandske film.

– Den handler om familien der moren og barna jobber, mens faren sitter hjemme. Når de klarer å skaffe penger til mat, tar faren pengene og drikker dem opp, forklarer Zein.

Zain i Oslo for å promotere filmen sin. Foto: Johnny Vaet Nordskog

– Er det ikke synd, spør han og legger til:

– Det er mange som har det slik.

Han har sett det selv, sier han.

– Det er mange som sender barna ut på gata og gjør seg avhengig av dem. Hvis de ikke klarer å oppdra dem, hvorfor får de barn da, spør 14-åringen.

I filmen spiller Zein en 12-åring som saksøker foreldrene sine for å ha satt ham til verden.

Fugleinteresse førte til hovedrolle

Regissøren bak filmen, Nadine Labaki er ingen ukjent person i filmverdenen. Hun er en av de mest kjente regissørene fra Libanon i dag og har tidligere vunnet flere priser for filmene sine.

Zain fikk hovedrollen i hennes nye film ved ren tilfeldighet.

– Jeg drev med hønseoppdrett. En hane rømte, og jeg dro for å lete etter den. Da jeg fant den, møtte jeg en av Nadine Labakis assistenter. Hun ba meg prøvespille og spurte om jeg liker å spille skuespill. Jeg svarte at ja, det liker jeg.

NRK møter ham igjen i Oslo. Utenfor Grand hotell bugner det av duer. Zain løper fram og fanger en med hendene.

– Jeg vokste opp med duer, forteller han.

Filmen endret livet

Filmens suksess tar mye av den unge syrerens tid. Han har reist mye for å promotere filmen over hele verden. Han forteller at filmen har endret ham.

– Den har gjort meg til en mer fredelig person, ikke slem slik jeg var før. Jeg kjeftet på alle uansett om de snakket til meg eller ikke.

Det er mange likheter mellom Zains og karakterens liv.

Det finnes omtrent én million syriske flyktninger i Libanon i dag og mange av dem lever under fattige kår. Zein og familien var noen av dem. Men det er langt nord, nesten så langt nord man kommer, at Zain og familien nå har funnet trygghet.

Zain på skolen. Foto: Mohammed Alayoubi

Likevel har han mye å ta igjen. Som flyktning mistet han fem år på skolen.

I klasserommet i Hammerfest sitter flere unge elever med flyktningbakgrunn. Å lære norsk er helt grunnleggende for å komme seg videre i skolesystemet.

Men akkurat denne uken er det Zain og filmen hans som er den store snakkisen. Snart skal klassen få se filmen selv og forstå at de faktisk har en filmstjerne i klassen.