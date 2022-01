Yousef og Carina har overtenning: – Blir tidenes galla

Carina Olset har jobbet i NRK i snart 20 år, men det er ingen tvil om at dette er et av de største oppdragene hun har fått så langt i karrieren.

– Dette her er en jobb alle som jobber med TV og programledelse sikler på, sier Olset.

Sammen med Yousef Hadaoui skal hun servere seerne et forrykende show under Idrettsgallaen i kveld.

– Jeg har overtenning, fullstendig overtenning, ler hun.

Yousef Hadaoui hadde sitt gjennombrudd i 2010, da han var stuntreporter i programmet, «Storbynatt». Sammen med Bård Tufte Johansen og Harald Eia lagde de humor for hele Norge. Han har drevet med humor for alle type formater opp gjennom årene, og er best kjent for satireprogrammet «Svart Humor».

– Jeg ble spurt om å lede Idrettsgallaen i fjor høst, og ble så glad da jeg hørte at Carina også skulle være min makker. Hun er en bauta, sier Hadaoui.

QUIZ med Carina Olset: Hvem på landslaget har klina med Herman Flesvig?

– Faren min er stolt

Målet til Yousef Hadaoui har alltid vært å imponere faren, men han måtte lenge overbevise faren om at underholdningsverden er der han hører hjemme.

– Faren min likte jo ikke at jeg skulle bli komiker, fordi det er det samme som en klovn der jeg kommer fra.

Men mener at han har klart å overbevise faren om at det er her han hører hjemme.

– Nå har det bikket over til det gode. Jeg har gått fra å være sirkusklovn til å bli programleder. Han følger med, og jeg er veldig glad for at jeg fikk denne jobben her, legger han til.

Stolen til Jonas Gahr Støre. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Hadaoui sier han fikk spise middag med kronprinsen da han jobbet med «Festen etter fasten» i fjor, og nå i helgen får han jo storfint besøk av statsminister Jonas Gahr Støre.

– Så nå er han stolt!

– Jeg tenker ofte på hvor jeg kunne vært. Jeg kunne vært en fyr som solgte kameler på markedet i Marokko, men heldigvis er jeg i Norge og har fått æren av å lede et så stort program.

Yousef ble født i Nador i Marokko, men flyttet til Norge i tidlig alder. Han vokste opp på Bøler i Oslo.

Tatt under prøvene til Idrettsgallaen 2022. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Korona har preget sendingen

Idrettsgallaen skulle opprinnelig sendes fra Trondheim med en fullsatt sal, men nå skal programmet sendes fra Spektrum i Oslo, med kun 50 publikummere i salen.

– Det er stas med storfint besøk! Men alle her er klare for å lage en TV-sending, det er ingen her som egentlig bryr seg om publikum denne gangen.

Yousef of Carina under forbredelsene. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Selv om det blir få i salen, er de klare til å levere varene. Likevel synes duoen det er godt å ha noen å se på.

– Ja, og de 50 er liksom Mol og Sørum, Warholm, og Gahr Støre, humrer Olset.

– VIP-en for å si det sånn, legger Yousef til.