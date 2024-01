Brennhet debatt etter Idrettsgallaens hederspris: – Respektløst

Dette er begrunnelsen som ble lest opp av idrettspresident Zaineb Al-Samarai og statsminister Jonas Gahr Støre:

Årets hederspris går til en person som har imponert og beveget nasjonen over en periode på mer enn 40 år. Både gjennom arbeidet med sine hjertesaker og sin evne til å sprenge grenser. Vinneren har i hele sitt voksne liv vært opptatt av enkeltmenneskets muligheter og potensial både i og utenfor idretten.

Denne personen er også en av de mestvinnende utøverne i norsk idrett gjennom tidene.

Til tross for et stort antall internasjonale medaljer, har hedersprisvinneren alltid snakket varmest om at det er veien til resultatene som er den store opplevelsen. Vinnerens egne ekspedisjoner og opplevelser er mildt sagt beundringsverdige.

Han har gått over Sydpolen, klatret til topps til verdens sjette høyeste fjell og nesten nådd toppen av Mount Everest.

Alt dette har han, på imponerende vis, gjennomført uten armer.