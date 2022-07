– Jeg ble skikkelig redd. Da jeg fikk høre hva som hadde skjedd, turte jeg nesten ikke å dra hjem.

Det forteller Jadiel Samson. Han var bare fem minutter unna skyteepisoden i Oslo, og føler fortsatt på frykten.

Samson synes at dagene med skytinger har vært både rare og ubehagelige. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Dagene etter skytingen har vært rare og ubehagelige, sier han.

– Nå tenker jeg mer på sikkerheten enn før. Jeg vil jo selvfølgelig ikke dø.

Gråter og blir redd

Han er ikke alene om å føle på frykt.

Har du blitt mer redd for terrorangrep? Ja😓 Nei😊 Vis resultat

Psykolog og voldsforsker Helene Flood Aakvaag undersøker hvordan skytehendelser og terrorisme påvirker oss.

– Du føler deg ofte mer trist og redd. Mange får også en følelse av uvirkelighet i perioden rett etter et angrep.

Hun sier også at nordmenn blir mer påvirket av voldshendelser i Norge og Danmark enn andre land i Europa. Dette er fordi landene i Skandinavia gir deg en geografisk eller psykologisk nærhet.

– Dessverre får terror oss til å bli redde, sier Aakvaag fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Dette har de forsket på siden terrorangrepet 22. juli 2011.

– Etter terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet fant vi ut at annenhver nordmann hadde reagert med gråting. Heldigvis er dette midlertidige reaksjoner så lenge du ikke er direkte berørt.

De fleste som kjente på frykt var fra Oslo.

Hvis du reagerer kraftig på slike nyheter anbefaler hun deg i verste fall å ta en pause fra nyhetsdekningen. Dette gjør du for eksempel ved å skru av push-meldinger.

– Skal ikke stoppe oss

Venninnene Stine Torvik og Tuva Lund har ikke blitt mer redde for terror. Men de synes at skytingen i Oslo og København kom uforventet.

– Alle snakker om at Norge går flere skritt frem, men nå tar vi flere skritt tilbake. Det er veldig trist, synes Torvik.

Lund har full forståelse for at folk ikke føler seg like trygge som før.

Torvik og Lund føler seg mer bekymret for de homofile. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg forventer ikke at det skal skje terror mens jeg handler på et kjøpesenter, så det er skummelt å tenke på at det kan skje overalt, sier hun.

Kompisene Sigmund Bjørnhaug og Joakim Sætre er overrasket over at det skytes og drepes i Norge og Danmark.

Frykten for terror ligger alltid i bakhodet til Sætre, men han tenker ikke så mye på det. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Du tenker jo at lille Skandinavia er et trygt sted, men nå begynner jeg å lure på om det faktisk stemmer, sier Bjørnhaug.

Begge er likevel enige i at det ikke skal begrense hvordan de lever livene sine.

– Vær ærlig med barna

Forskningen til Aakvaag viser også at barn ofte blir påvirket av voldshendelser de får med seg fra nyhetene.

Slik trygger du barna dine Ekspandér faktaboks Fremstå som trygg foran barna dine Spør hva barna lurer på og svar på det Oppretthold normalitet og hverdagslige ting Ha gode leggerutiner og nok søvn La barna ta del i familiediskusjoner Kilde: Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress

– Barna ser og overhører mer enn det vi tror. De kan oppleve det som skremmende hvis foreldrene engster seg over noe barna ikke helt vet hva er, sier Aakvaag.

Hun anbefaler derfor at du ikke sensurerer nyhetene for barn, men heller tilpasser hva du forteller etter alderen og utviklingsnivået deres.

– Det beste er å være åpen og ærlig med barna.