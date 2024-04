Det har vært en skyteepisode på en grunnskole i Vantaa i Finland, like utenfor hovedstaden Helsingfors.

En 12-åring er pågrepet og tre jevnaldrende barn er skadd, opplyser finsk politi til Iltalehti.

Politiet vil ikke si noe om hvor alvorlige skadene er.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er drept. Politiet undersøker om noen andre kan ha vært involvert, skriver Yle.

Politiet skrev først at alle de involverte var 13 år gamle, men fjernet opplysningen kort tid etter. Kort tid etter opplyser politiet at den mistenkte er 12 år gammel.

Politiet har bedt folk holde seg unna området, og ber også innbyggere om å ikke åpne døren for fremmede. De har også sperret av skoleområdet.

Flere familiemedlemmer av elever og ansatte har møtt opp ved skolen, i håp om å få mer informasjon om skyteepisoden. Foto: Markku Ulander / AFP

– Den umiddelbare faren ved skolen er over, sier rektoren litt før klokka 10 norsk tid, ifølge Reuters.

Det er varslet en pressekonferanse med politiet klokka 12 norsk tid.

Vitne: – Hørte forferdelig skriking

Et vitne Iltalehti har snakket med, forteller at hun skvatt av et høyt smell like i nærheten:

– Jeg skjønte ikke at det var fra et våpen. Så hørte jeg forferdelig skriking og så et par barn som løp, sier vitnet til avisa.

Varaordfører Katri Kalske sier til Yle at kommunens kriseteam er varslet.

Politiet fikk melding om skytinga klokka 08.08 norsk tid, og var på stedet en halvtime senere.

Det er omtrent 800 elever og 90 ansatte ved skolen. Foto: Jani Saikko / Yle

Gjemte seg på skolen

Rektor Sari Laasila sier til Ilta-Sanomat at elever og ansatte gjemte seg inne på skolen, mens de ventet på videre instruksjoner fra politiet.

Klokka 09.45 opplyser rektoren at den umiddelbare faren på skolen er over.

Det er 800 elever på skolen, ifølge Helsingin Sanomat.

Ifølge den finske rikskringkasteren Yle jobber rundt 90 personer på skolen.

Skolen ligger i Vantaa, like utenfor hovedstaden Helsingfors.

Tidligere skoleskytinger

Det har vært flere skoleskytinger i Finland med ofre tidligere.

Ved et universitet i Kauhajoki i september 2008 skjøt og drepte en student ti personer, før han tok sitt eget liv.

Også i november 2007 var det en skoleskyting, da på en videregående skole i Jokela. Da drepte en 18 år gammel mann åtte personer, før han tok sitt eget liv.

Før disse to hendelsene var ingen blitt drept i en skoleskyting i landet siden 1989, da en 14-åring skjøt og drepte to medelever på en skole i Rauma.