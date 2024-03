Det bekrefter Oslo-politiet i en pressemelding.

Mannen er siktet for forsøk på drap eller medvirkning til forsøk på drap. Han er norsk statsborger.

Politiet opplyser at mannen ble pågrepet tirsdag kveld, og skal avhøres onsdag.

En mann i 40-årene ble skutt i benet på lørdag. Han ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

– Etterforskningen pågår for fullt, og det er for tidlig å konkludere i saken. Politiet jobber med flere hypoteser, og vi utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken fremover, skriver politiadvokat Henrik Rådal i pressemeldingen.

Politiet hadde onsdag ennå ikke fått avhørt offeret.

– Det har ikke vært mulig på grunn av hans helsetilstand, og han er fortsatt under medisinsk behandling, sa politiinspektør Grete Lien Metlid da.

Hun legger til at de håper å få avhørt den skadde 40-åringen raskt.

Drapssiktet pågrepet i Sverige

Mandag kveld ble en annen norsk statsborger pågrepet i Sverige. Han er fortsatt varetekstfengslet der, men politiet forventer at han blir utlevert til norsk politi på torsdag.

– Det er en alvorlig sak. Han er sikta for drapsforsøk eller medvirkning til dette, forteller Metlid.

Mannen bor ifølge Metlid i hovedstadsområdet, og er en kjenning av politiet fra før.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet håper den drapssiktede mannen blir raskt utlevert til Norge. Foto: Rune Hansen

Knyttes til kriminalitet

Politiet har tidligere bekreftet at det er en relasjon mellom mannen som ble pågrepet i Sverige, og den fornærmede 40-åringen.

Metlid vil ikke gå nærmere inn på hva slags type relasjon det er snakk om.

Hun bekrefter at også mannen som ble skutt er kjent av politiet.

– Vi har som en av våre teorier at denne skytingen har en relasjon til en konflikt, og kan være knytta til narkotikakriminalitet.

Hun understreker at det er for tidlig å slå fast hva som er årsaken til skyteepisoden.

– Det jobbes godt og har vært gjort siden lørdag kveld. Vi har på ingen måte tatt påskeferie, slår Metlid fast.