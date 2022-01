Vil stoppe kohort en gang for alle

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

- Vi har bedt jurister om hjelp til å vurdere reglene.

– Og nå har Øyafefstivalen, Slottsfjellfestivalen og en rekke andre festivaler, konserthus og kulturhus skrevet under på en protest til kultur- og helsemyndighetene, sier Jørgen Roll.

Han er administrerende direktør ved Oslo Konserthus.

ALDRI VÆRT SÅ ILLE: Situasjonen har aldri vært så ille under pandemien, som den er nå, sier administrerende direktør ved Oslo Konserthus Jørgen Roll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er en betydelig stemme som står bak dette, sier han.

Bakgrunnen for protesten er kohortkravet som har kommet og gått gjennom hele pandemien.

Det skaper store problemer for artister og konsertarrangører, og nå har de sendt et opprop til regjeringen for å få stoppet tiltaket.

– Kohort er noe vi absolutt ikke vil ha. Det er et krav om å dele inn publikum i grupper, som må ha egne toalettløsninger, inngang og garderober.

– Det lar seg ikke gjennomføre i praksis. Vi får ikke til å åpne opp og ha større grupper i konsert- og kulturhus eller teater, sier Roll.

EKSKLUSIVT: Bare 20 publikummere slapp inn på Britt-Synnøve Johansens konserter i Stavanger konserthus 23. januar. Foto: Britt Synnøve Johnsen

Det som særlig har provosert bransjen er at de ikke tror på at kohortene har særlig stor effekt på smittespredning.

– Tvert imot mener mange at kohortinndelinger gjør at publikum må trenges sammen i trange ganger som kan føre til økt smittespredning, sier Jørgen Roll.



Kulturbransjens egne sikkerhetsfolk har i lang tid bedt om å få se hva slags forskning som viser at kohorter virker mot spredning av smitte. Uten å få svar fra helsemyndighetene.



Stian Strømseth i Selskapet S Plan er spesialist på sikkerhet for store arrangementer med store folkemengder.



Han har undersøkt alt han finner av forskning på dette området siden pandemien startet.

Uten å finne bevis på at kohortene er nødvendig av smittevernhensyn.

– Det finnes ikke kunnskapsgrunnlag som underbygger at kohorter reduserer risikoen for massesmitte, sier han.

– Det finnes ingen systematisk oversikt fra myndighetene eller forskningen. Man bare antar at det er sånn, sier Stian Strømseth.



Og derfor har bransjen gått til advokater for å få juridisk hjelp til å se på om kohortregelen kan praktiseres. Og laget et opprop der mange av de største organisasjonene står bak.

Når NRK ber om innsyn i dokumentasjon hos helsemyndighetene, får heller ikke vi noe svar på spørsmålet. Men Helsedirektoratet fastholder overfor NRK at kohort er et viktig tiltak mot smitte i store saler.



Samtidig signaliserer kulturministeren overfor oss at kohortkravet kan være på vei ut av lista over tiltak i kultursektoren.



– Vi arbeider for å fjerne kohortreglene så fort som mulig. Det er ingen som ønsker at en skal ha meir plunder og heft med å lage arrangementer enn nødvedig, sier hun.

Men forsvarer samtidig siste runde med krav om kohort.

– Det å innføre kohorter forrige uke gav mange aktører, konsertlokaler eller idrettsarenaer eller kulturhus muligheten til å ha fleire i publikum, derfor var det viktig for mange.

Og Jørgen Roll håper at oppropet kan stoppe kohortene for godt.



-Vi vil ikke ha kohorter. Punktum.