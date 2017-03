Vil ikke satellittoverføre Russlands ESC-bidrag

I en pressemelding fra Channel One i Russland som NRK har mottatt, sier de at de mener Ukrainas innreisenekt strider med ESC-reglene, og derfor synes de at tilbudet om å sende opptredenen til Russlands kandidat Julia Samojlova via satellitt er rart.

De avviser tilbudet, og mener det strider mot konkurransen at den europeiske kringkastingsunionen ikke kan skaffe visum til Ukraina for Julia Samojlova. De skriver at ESC ikke bør finne opp nye regler for det russiske bidraget og de mener EBU er kapable til å avvikle konkurransen etter sine egne regler.

Dermed blir det ikke noen satellittoverføring av Russlands ESC-bidrag.

Kan bli neste års kandidat

22. mars ble russiske Julia Samojlova, som er Russlands kandidat i Eurovision Song Contest, utestengt fra Ukraina fordi den ukrainske sikkerhetstjenesten nekter henne innreise til landet i tre år, og dermed kan hun ikke delta i finalen.

Årsaken er at hun har opptrådt på Krim-halvøya etter at den ble annektert av Russland i 2014, og at hun dermed har brutt ukrainsk lov.

På grunn av de spente situasjonen valgte Russland å trekke sin kandidat og lovet at hun skulle få være Russlands kandidat neste år.

Jobber for en løsning

– Vi fortsetter vår dialog med ukrainske myndigheter med ambisjonen om å ha alle artister til stede under arrangementet i Kiev, som er det vi foretrekker. Vi mener det er viktig at ESC er fri for politikk, og at alle kringkasterne får delta, og har derfor tilbudt Russland å overføre opptredenen via satellitt, sier leder for ESC Jon Ola Sand i en pressemelding da EBU kom med tilbudet.

Det har ikke lyktes NRK å få et svar fra Jon Ola Sand etter at Channel One avslo tilbudet.