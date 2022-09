Vil du quize med Beat for Beat?

The O.C. Castle Rock Stranger Things The Society

«Running Up That Hill» med Kate Bush fikk nyvunnen popularitet i år fordi den ble brukt i en svært populær serie på Netflix.

Running Up That Hill

Det sies at en sang med 120 BPM (slag i minuttet) er perfekt for en rolig løpetur.

Walk This Way

«Take On Me» har 170 slag i minuttet (169 for å være eksakt) og passer bra til en intens løpeøkt.

La oss ta for oss enda en sang som har bra driv for en løpetur. Nå over til en raskere type aka springmarsj.

Take On Me

Her er spørsmålet: Hva heter bandet han er med i, som står bak sangen «Run to The Hills»?

Run To The Hills

«Running With The Wolves» ble sluppet av denne norske artisten i 2015.

Running With The Wolves

9/12 Walk Like An Egyptian

Hva heter de? Foto: Courtesy Everett Collection / Everett Collection

«Walk Like An Egyptian» ble sluppet av denne gjengen i 1986. Hva heter bandet?