Vidar Villa knuser odds-favoritten i Melodi Grand Prix

Dermed er det et svært interessant utgangspunkt i forkant av den norske MGP-finalen i Oslo Spektrum lørdag. Hvem er den største favoritten? Den suverent mest populære låten hos strømmetjenesten Spotify eller bookmakernes yndling?

Bettingselskapene anser Rebecca Thorsen og hennes låt «Who We Are» for å være den sikreste favoritten, og en seier til henne gir en odds på mellom 1,8 og 2,5.

De anser det som langt mindre sannsynlig at Vidar Villas låt «Moren din» representerer Norge under Eurovision Song Contest i mai: Om du spiller på at han vinner, får du mellom 14 og 24 ganger innsatsen tilbake ved seier.

Populær på Spotify

Så mange ganger er de ulike MGP-finalistene avspilt på Spotify siden de ble lagt ut 15. januar:

Vidar Villa – «Moren din»: 993.816

Ida Maria – «Scandilove»: 300.454

Charla K – «Stop the Music»: 191.726

Aleksander Walmann – «Talk to the Hand»: 148.353

Alexander Rybak – «That's How You Write A Song»: 143.704

Alejandro Fuentes – «Tengo Otra»: 136.470

Tom Hugo – «I Like I Like I Like»: 99.482

Rebecca – «Who We Are»: 96.322

Stella og Alexandra – «You Got Me»: 67.477

Nicoline – «Light Me Up»: 54.560

Rebecca Thorsen er overrasket over at bettingselskapene har klokkertro på balladen hennes, som er skrevet av tidligere MGP-vinner Kjetil Mørland.

– Det er utrolig gøy og motiverende, så da må jeg bare gjøre mitt beste. Det virker som om folk er glade i ballader, men vi er jo også glade i partymusikk, sier hun.

Festlåtspesialisten Vidar Villa, som egentlig heter Vidar André Mohaugen, er også spent på hvordan dette gir seg utslag.

– Jeg vet ikke hvem det er som stemmer i Melodi Grand Prix eller hvilken målgruppe vi treffer, så det blir spennende å se hvordan det går, sier han.

Håper på Rebecca-seier

Det er uansett ikke publikum alene som avgjør dette. Først framføres alle ti finalesangene én gang før seere og internasjonale jurygrupper stemmer på låtene. Her teller seernes og juryens stemmer 50 prosent hver. De fire beste låtene går så til «gullfinalen», hvor det kun er publikum som bestemmer hvem som vinner.

Rebecca Thorsen og Vidar Villa er spente før finalen i Oslo Spektrum lørdag. Foto: Thomas Alvarstein Owe / NRK

Eurovision-entusiast Guri Idsø Viken, som står bak bloggen Good Evening Europe, håper at oslojenta Rebecca tar seieren:

– Hvis kidsa som sitter på vorspiel får lov til å bestemme, så kan Vidar Villa vinne. Men jeg synes Rebecca ville vært en mye mer fortjent vinner. Det er ganske få ballader som er kvalifiserte til den internasjonale finalen så langt og «Who We Are» er en godt skrevet tradisjonell ballade som jeg tror vil gjøre det ganske godt der, sier hun.

MGP-general Stig Karlsen mener det er for tidlig å spå hvem som har størst vinnersjanser:

– Det er veldig åpent og spennende, og jeg tror mye avgjøres på lørdag når folk får se showet – ikke bare høre låtene. Folk stemmer ikke bare på hva de hører, men også på følelser og hva de ser.

Finalen overføres direkte på NRK.no, NRK1 og NRK P1 fra klokken 19.55 til 22.10 lørdag.

