Foto: Julia Naglestad

Her er artistene i MGP 2018 Ti nye artister er klare for å delta i Norges største musikkonkurranse. Hvem vinner Melodi Grand Prix 2018, og får æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest i Portugal?

Jon Marius Hyttebakk Journalist

Den nyansatte MGP-generalen Stig Karlsen har hatt litt av en oppgave foran seg, å kutte ned 1200 låter til ti finalebidrag. En god blanding av ferske fjes og regjererende MGP-mestre utgjør årets deltakerliste.

Finalen finner sted i Oslo Spektrum, den 10. mars. Programledere er Kåre Magnus Bergh og Silya Nymoen.

Nedtelling til MGP-finalen 10. mars:

54 dager 0 timer 12 minutter 29 sekunder

Disse deltar i MGP 2018

I alfabetisk rekkefølge:

Alejandro Fuentes

Aleksander Wallmann

Alexander Rybak

Charla K

Ida Maria

NICOLINE

Rebecca

Stella og Alexandra

Tom Hugo

Vidar Villa

Hør MGP-låtene på Spotify her: Spilleliste

Låtene blir tilgjengelige på iTunes ved midnatt.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Alejandro Fuentes «Tengo Otra» Tekst og melodi: Alejandro Fuentes, Angel Arce Pututi, Alejandro Pututi

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Tengo Otra» – Alejandro Fuentes».

Alejandro Fuentes fra Chile og Kristiansand, ble vi første gang kjent med gjennom Idol i 2005. Siden den gang har han hatt stor suksess både som soloartist, og som del av supergruppen «De nye Gitarkameratene».

Sammen med Espen Lind, Kurt Nilsen og Askil Holm turnerte han landet rundt for fullsatte saler med «Hallelujah – Live». Live suksessen endte med Spellemannprisen i 2006 for coverlåten «Hallelujah» av Leonard Cohen.

Han har også mottatt gull og platinautmerkelser. Alejandro er opprinnelig fra Chile og har derfor ønsket å gjøre sitt MGP-bidrag, kjærlighetssangen «Tengo Otra», på spansk.

Låten har han skrevet sammen med Angel Arce Pututi og Alejandro Pututi.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Aleksander Walmann «Talk to the Hand» Tekst og melodi: JOWST/Joakim With Steen, Jonas McDonnell, Magnus Klausen

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Talk to the Hand» – Aleksander Wallmann».

Aleksander Walmann fra Porsgrunn slo gjennom på den norske musikkscenen i 2012, da han kom på andre plass i The Voice.

I fjorårets MGP var Aleksander Walmann likevel en underdog, og relativt ukjent. Siden sist har han reist Europa rundt, stått på de største scenene, underholdt millioner av mennesker, og fått en svært respektabel 10 plass i Eurovision Song Contest sammen med JOWST og låten «Grab the moment».

Med den hitlåten har Joakim With Steen og Aleksander mottatt multiplatinautmerkelse. Nå deltar de to for andre gang, men denne gangen kun med Aleksander på scenen.

Høsten 2017 var Aleksander deltaker NRK-programmet «Stjernekamp».

I MGP 2018 synger han «Talk to the Hand», skrevet av JOWST, Jonas McDonnell og Magnus Klausen.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Alexander Rybak «That’s How You Write A Song» Tekst og melodi: Alexander Rybak

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««That’s How You Write A Song» – Alexander Rybak».

Alexander Rybak ble kjent over hele Europa i 2009, da han representerte Norge og vant den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Med 387 poeng slo han alle tidligere poengrekorder i konkurransen.

Vinnersangen «Fairytale» toppet europeiske hitlister i tiden etterpå, og albumet «Fairytales» ble gitt ut i 25 land. Siden seieren i Eurovision Song Contest har Alexander turnert i inn- og utland, og vært involvert i en lang rekke musikkprosjekter.

Alexander er født i Minsk i Hviterussland. Da Alexander var fem år gammel flyttet familien til Norge, og bosatte seg på Nesodden i Akershus. Aleksander har spilt fiolin siden han var liten og stod tidlig på scenen. I 2006 vant han NRK-konkurransen «Kjempesjansen» med sin egen jazzinspirerte komposisjon «Foolin».

Ni år etter triumfen i Eurovision, deltar han i MGP 2018 med den selvskrevne låten «That's How You Write A Song».

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Charla K «Stop the Music» Tekst og melodi: Charla K, Per Gessle, Alex Shield

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Stop the Music» – Charla K».

Charlotte Kjær er fra Tønsberg, men bor for tiden i Stockholm. I 2009 kom hun på andreplass i X Factor med gruppen Shackles. I 2013 deltok hun i MGP for første gang med samme gruppe, men den gangen som en duo.

Charla K har lett seg fram til sitt eget uttrykk og da hun traff den svenske låtskriveren, produsenten og artisten Alex Shield, falt mange biter på plass, som låtskriverpar og på privaten.

I 2017 signerte Charla platekontrakt med Per Gessle, kjent fra gruppene Gyllene Tider og Roxette. Hennes første singel var «Should’a Let Me Go», skrevet sammen med Alex Shield og Sharon Vaughn. I år har også Charla K vært med og skrevet låten «Stamina» til Anastacias nyeste album.

Charla K skal synge «Stop the Music», skrevet av Per Gessle, Alex Shield og Charla selv.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Ida Maria «Scandilove» Tekst og melodi: Ida Maria Børli Sivertsen, Stefan Törnby

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Scandilove» – Ida Maria».

Ida Maria Børli Sivertsen fra Nesna er en etablert artist og låtskriver med stor suksess innen punk og rock. Hun ble kjent for det norske musikkpublikummet da hun var en av vinnerne i konkurransen «Zoom Urørt» i 2006. Allerede året etter spilte hun på by:Larm, og siden har hun turnert og spilt på store festivaler i Norge og verden rundt.

I 2008 ga hun ut debutalbumet «Fortress Round My Heart» i Norge og England. For albumet vant hun prisen for årets nykommer og det tilhørende Gramo-stipendet under Spellemannprisen 2008. Flere av sangene hennes er brukt i TV-serier i USA.

Ida Marie kom på tredjeplass i NRK-programmet «Stjernekamp» høsten 2017. Hun var en av låtskriverne bak bidraget «Mama's boy» som ble sunget av artisten Ella i Melodi Grand Prix 2017.

I år markerer det første året hvor hun deltar som artist. Det skal hun gjøre med låten «Scandilove», skrevet av Stefan Törnby og Ida Maria selv.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd NICOLINE «Light Me Up» Tekst og melodi: Nicoline Berg Kaasin, Johan Larsson, Emilie Adams

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Light Me Up» – NICOLINE».

Nicoline Berg Kaasin fra Bærum er en sanger og danser som for alvor ble kjent for det norske publikum da hun kom til finalen i musikkonkurransen «The Voice» på TV2 i 2015. Der opplevde hun stor begeistring blant dommerne.

Etter deltakelsen i TV2-programmet ga hun ut flere singler. Nicoline var en av tre korister da Margaret Berger vant Melodi Grand Prix i 2013, og var dermed med på å representerte Norge under Eurovision Song Contest i Malmö senere samme år. Hun var også korist for Agnete Johnsens «Icebreaker» tre år etterpå.

I 2016 slapp hun sin første singel «No Suitcase». Senere samme år ble hun en favoritt blant folket og gikk helt til finalen i NRK-programmet «Stjernekamp».

I årets MGP skal hun synge «Light Me Up», skrevet av Nicoline Berg Kaasin, Johan Larsson og Emilie Adams.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Rebecca «Who We Are» Tekst og melodi: Kjetil Mørland

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Who We Are» – Rebecca».

Rebecca Thorsen fra Oslo fullførte nylig Foss videregående skoles musikklinje. Hun er tidligere vinner av P3 Urørt U16, og har spilt på scener som Bluebird Café i Nashville, konserten for VM i skiskyting på Universitetsplassen i Oslo og varmet opp for Isac Elliot og Donkeyboy på Hvalstrandfestivalen.

Nå planlegger hun å fortsette å satse på musikken, og ønsker å studere musikk i England.

Hennes bidrag «Who We Are» er skrevet av Kjetil Mørland som vant MGP med låten «A Monster Like Me» I 2015. Han representerte Norge i Wien sammen med Debrah Scarlett, og kom på 8 plass i den internasjonale finalen.

Rebecca på sosiale medier Ekspandér faktaboks Facebook : Rebecca

: Rebecca Instagram : @rebeccamusicno

: @rebeccamusicno Twitter: @rebeccamusicno

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Stella og Alexandra «You Got Me» Tekst og melodi: Gustav Eurén, Niclas Arn, Stella Mwangi, Andreas Alfredsson

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««You Got Me» – Stella og Alexandra».

Stella Mwangi og Alexandra Rotan ble introdusert for hverandre av NRK, da de ble ansett som den perfekte duo for det innsendte låtbidraget «You Got Me».

Etter en god gammeldags kjemitest med påfølgende sangprøver i studio, var det bare å konstatere at det var full «match» på alle plan. Foruten stor begeistring for hverandres vokalferdigheter, så gikk praten i hundre, da de også har bakgrunn fra samme sted (Råholt/ Eidsvoll).

Norsk-kenyanske Stella omtales som en av landets råeste rappere, mens Alexandra reiser verden rundt som vokalist for selveste Alan Walker.

Stella har tidligere gått helt til topps i Melodi Grand Prix med låten «Haba Haba» i 2011. Alexandra har også en MGP historie. I 2010 debuterte hun på den store scenen i MGP junior med låten «Det vi vil».

Låten deres «You Got Me», er skrevet av Gustav Eurén, Niclas Arn, Stella Mwangi og Andreas Alfredsson.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Tom Hugo «I Like I Like I Like» Tekst og melodi: Tom Hugo Hermansen

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Like It Like It Like It » – Tom Hugo».

Tom Hugo Hermansen fra Kristiansand er en singer/songwriter med platinautmerkelser på veggen, og omfattende radiospilling for noen av sine låter.

Han jobber både nasjonalt og internasjonalt, og tilbringer tiden sin i både Norge og Tyskland. Tom Hugos debutsingle «Open up your eyes» kom ut i 2011, og debutalbumet «Sundry Tales» i 2012. I 2017 ga han ut låten «Better than me».

Tom Hugo deltok i MGP første gang i 2013 med låten «Det er du». Tom Hugo har skrevet låter for suksessrike artister i Japan, Tyskland og Kina, og den seneste produksjonen er Y’akotos «All I Want».

Låten «I Like I Like I Like» har han skrevet og komponert selv.

­

Start video på nytt Slå av eller på lyd Vidar Villa «Moren din» Tekst og melodi: Vidar André Mohaugen, Jonas Thomassen, Martin Thomassen

Du trenger javascript for å spille av lydklippet ««Moren din» – Vidar Villa».

Hver gang Vidar Villa fra Oslo slipper en ny låt, går Spotify varmt med millioner av streams. Han hadde en av sommerens største hits med låten «One Night Stand» og ble for den belønnet med fire ganger platina.

I 2017 ble låtene hans streamet totalt over 27 millioner ganger, noe som gjør Vidar Villa til en av fjorårets mest streamede norske artister.

Låten han skal fremføre handler om to venner, der den ene bekjenner sin forelskelse i kompisens mor. Den er skrevet av Vidar André Mohaugen, Jonas Thomassen og Martin Thomassen.