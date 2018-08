Unge uroa for personopplysningane sine

Bergman-bok gis ut etter ni år

Biografien om Ingmar Bergman, skrevet av regissørens husholderske Anita Haglöf, gis ut – ni år etter at den opprinnelig planlagte utgivelsen ble stoppet. Boken, kalt «Jag var Ingmar Bergmans hushållerska», kommer i november, melder TT. Da den ble stoppet i 2009, var det fordi boken ble «for personlig» for Haglöf, som var den som valgte å stoppe utgivelsen. Men nå har husholdersken, som jobbet for filmregissøren i åtte år fra 1995, ombestemt seg og gir den ut likevel i Bergmanåret, der man feirer 100-årsjubileet for hans fødsel.