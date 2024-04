Dette får TikTok vite om Pernille når hun bruker appen

– Kødder du? Mamma vet ikke det om meg engang!

Det smeller det fra Unormal-profil Pernille Hunnes da hun finner ut hva hun har gitt TikTok tilgang til.

De færreste av oss leser nok gjennom brukervilkårene før vi trykker «Godkjenn» på diverse apper og nettsider.

– Jo lenger du er der, jo mer vet de

Appen TikTok har i det siste fått mye kritikk for å ha en av de mest omfattende innsamlingene av informasjon fra brukerne sine.

Vet du hvor mye informasjon du gir fra deg helt gratis?

Mye på listen over er ting du kanskje visste, og flere av punktene er ganske vanlige brukervilkår for apper knyttet til sosiale medier.

Det som skiller TikTok fra en del andre apper er informasjonen som automatisk blir innhenta.

Blant de som reagerer på dette er lederen i Tekna, Elisabeth Haugsbø.

– Jo lenger du er der, jo mer vet TikTok om deg og desto mer personifisert innhold får de til å gi deg.

Fanger opp humøret ditt

Haugsbø hevder at TikTok blant annet samler inn tastetrykk-mønstre eller rytmer.

Det betyr at de til enhver tid sporer hvilke taster du trykker på og hvor fort tastene blir trykt.

Leder i Tekna, Elisabet Haugsbø, er skeptisk til TikTok's personvernerklæring. Foto: Tekna

– Appen fanger dermed opp både det du skriver og humøret ditt.

På sikt lærer altså TikTok hva som skal til for at du endrer atferdsmønster, det vil si både det som trigger deg i positiv og i negativ retning.

– Det er sykt om det er tilfelle, sier Pernille Hunnes.

– Jeg vil ikke si at jeg føler meg lurt, for det står sikkert et sted, men det er akkurat som at TikTok vet ting om meg som jeg ikke er klar over selv engang.

NRK har vært i kontakt med TikTok i Norden, som mener det ikke stemmer at de sporer tastetrykkmønstre, dersom man bruker TikTok utenfor appen. Altså om man logger inn via en annen nettleser.

– For å korrigere misoppfatninger, overvåker ikke TikTok tastetrykk eller innholdet av det brukerne skriver når de bruker vår innebygde nettleser på tredjeparts nettsteder.

Det skriver kommunikasjonssjef for TikTok i Norden, Parisa Khosravi.

Du kan lese mer om svaret fra TikTok lenger ned i saken.

Hvorfor så stort informasjonsbehov?

Men hvorfor samler TikTok inn så mye informasjon om oss? Og er det nødvendig?

– Nei, er svaret fra Haugsbø.

Hun mener at selskapet ikke kan argumentere for at det er nødvendig å samle inn så mye informasjon, for å kunne gi brukeren en god opplevelse i appen.

– God praksis er å hente inn så lite informasjon som mulig for å kunne gi brukerne den opplevelsen de bør ha, her kan man påstå at de praktiserer det motsatte.

Her får Pernille vite hva hun gir TikTok tilgang til ved å laste ned appen og lage en bruker. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Men hva bruker egentlig TikTok informasjonen min til, spør Pernille.

Først og fremst samler de inn informasjon for å finne ut mer om hvem du er og hva du liker. På den måten kan de gi deg mer av det innholdet du vil ha.

Ved å gi deg innhold som er «skreddersydd» for deg, vil du også bruke mer tid inne i appen.

Pernille bruker TikTok fem timer om dagen.

– Jeg er jo egentlig litt skamfull over at jeg bruker så mye tid på å scrolle, fordi jeg veldig sjeldent husker hva jeg egentlig har sett på.

Tekna-lederen forteller at TikTok også kan dele informasjonen om deg videre med tredjeparter og kinesiske myndigheter.

– Du får ikke vite hvem andre som har dine data, fordi du har samtykka til at TikTok kan dele eller selge dette.

Er det så farlig?

– Mange sier at de ikke har noe å skjule, men det handler ikke om det. Det handler om at alle har rett til privatliv og det gir vi ifra oss når vi bruker slike plattformer, sier Haugsbø.

Hun tror ikke nødvendigvis folk forstår hva de godtar i det de trykker «tillat».

– Plattformene sitter med påvirkningsmakta ut mot store deler av den globale befolkninga.

Forbud?

Skepsisen mot det kinesiske selskapet har faktisk ført til at flere land har innført forbud mot appen.

I mars kunne man blant annet lese om at USA var et steg nærmere å innføre et forbud.

Ifølge lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby er det kun snakk om tid før et forbud kommer til Norge også.

– Det viktigste handler om sikkerhet og beredskap. Vi ville aldri tillat at Sovjetunionen hadde eid den viktigste plattformen under den kalde krigen – det bør vi ikke ukritisk gjøre med Kina heller.

Unge Høyre-lederen mener vi bør forby TikTok av sikkerhetsmessige grunner. Foto: Amanda Iversen Orlich

Svenneby mener kinesiske myndigheter får for stor makt over Vesten gjennom appen, og sier det smarteste er å innføre et forbud.

Kina eier nemlig en prosent av TikToks morselskap Bytedance. Samtidig har de flere rettigheter enn den ene prosenten tilsier.

– ByteDance kan bli tvunget til å overlevere sensitiv informasjon om brukere i Norge og Europa. Vi har allerede informasjon som tilsier at data hentet inn i Europa, kan ha havnet i Kina, sier Unge Høyre-lederen.

Forslaget om å forby TikTok skaper diskusjon, og en av de som ikke vil at appen skal forbys er influenser Oskar Westerlin.

Pernille Hunnes sier hun ikke vil slette appen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Pernille vet ikke helt hva hun tenker om et eventuelt forbud.

– Jeg jobber jo med TikTok, så det ville jo vært synd om det ble forbudt.

– Samtidig kjenner jeg jo på at når jeg legger fra meg mobilen etter fem timer på TikTok, så sitter jeg ikke igjen med en god følelse.

Hun sier det er mye inntrykk og at det noen ganger kan gå utover selvfølelsen hennes.

– Men jeg kommer nok ikke til å slette appen, nei.