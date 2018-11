En ny undersøkelse i Storbritannia som er gjort for Royal Philharmonic Orchestra viser at ukulelen er det instrumentet som vokser mest i popularitet blant de yngste. Det er The Guardian som skriver om dette.

Rapporten viser, ikke uventa, at de fleste unge vil lære å spille gitar, piano, keyboard, trommer eller bass.

Nest i rekka kommer overraskelsen: Ukulelen.

Sjefen i Royal Philharmonic Orchestra, James Williams, er bekymra for framtida til de mer kompliserte instrumentene som stadig færre unge vil lære å spille.

Norske tilstander

Hva med Norge? Foregår det et ukulele-bakholdsangrep her og? Ødelegger den enda mer for de rødlista klassiske instrumentene; fagotten, harpa, kontrabassen og oboen?

– Det er mange flere som vil lære å spille ukulele nå.

Det sier musikkpedagog Stine Lindseth, som er utdannet gitarist fra Norges Musikkhøyskole og driver Ukulele.no.

– En sang som tar flere måneder å lære på gitar, kan du lære deg på en helg med ukulele.

ENKELT: Stine Lindseth er utdanna elgitarist og jobber mye med å lære barn og lærere å spille ukulele. Foto: Mona Lindseth

Lindseth forteller at ukulelen er stadig mer populær i skoleverket. Hun underviser 4. klassinger i Kulturskolen og voksne på Musikkskolen, som igjen skal bli ukulele-lærere.

– Ukulelen er jo genial. Det er et lekent og superenkelt instrument.

Hun mener at grunnen til at så mange vil lære seg strenginstrumentet nå er fordi det er så tilgjengelig; lett å få tak i og mer brukt i band.

– Ukulelen er veldig synlig på YouTube, det er mange som covrer låter med ukulele. For ikke å snakke om opplæringsvideoer, sier Lindseth.

Gøy: Se Metallicas «Master of Puppets» på ukulele.

Trendy

Musiker Marcus Roos, som også holder kurs og selger ukuleler, har spilt ukulele i over 20 år.

– Ukulelen har gått fra å være helt ukjent og like lite populært som en trompet, til å bli supertrendy, sier Marcus Roos til NRK.

Han mener det lille strengeinstrumentet nærmer seg gitarens status (spesielt på fest).

– Jeg er ikke sikker på om ukulelen er like sexy, men det er definitivt det nye typiske singer-songwriter-instrumentet, sier Roos med overbevisning.

Klimpre-instrumentet fra Hawaii surfer på en bølge av popularitet som har vart i flere år, og seiler forbi de utryddelstrua instrumentene, selv om klassisk musikk-Norge jobber iherdig med å få flere unge til å spille på dem.

No way!

James Williams i Royal Philharmonic Orchestra i England gjør det klart overfor The Guardian at de ikke kommer til å arrangere Beethoven for et 70 personers ukuleleorkester for å holde tritt med de unge.

DET HAR VÆRT GJORT: «The Ukulele Orchestra of Great Britain» spiller både klassisk og rock over hele verden, her fra Festpillene i Bergen. (De har FAKTISK spilt Beethoven.) Foto: Thomas Sørensen/NRK

