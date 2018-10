TV-stjerne anbefaler norsk podkast

«Sex and the city»-skuespilleren Sarah Jessica Parker anbefaler på sosiale medier å lytte til NRK-podkasten Death in Ice Valley, som er et samarbeid mellom NRK og BBC. «Den er både overraskende, skremmende og avhengighetsskapende, og min favoritt for tiden» skriver Parker på sin Instagramkonto. Mysteriet om den såkalte isdalskvinnen har vært en gåte i snart 50 år. Den unge kvinnen ble funnet død og nesten oppbrent i en steinrøys utenfor Bergen sentrum.