TV-serie-anmelder: – Redd for at «Game of Thrones» ikke skal holde samme kvalitetsnivå

– Jeg er litt engstelig nå faktisk.

Vi snakker med Filmpolitiets Marte Hedenstad på telefon bare timer før første episode av den nye «Game of Thrones»-sesongen slippes.

– Det er så mye som skal skje og så mange brikker som skal settes på plass. Så jeg er litt redd for at manuset kan bli litt rufsete, sier hun og utdyper:

– Jeg merket litt til det i forrige sesong, at manuset var preget av at det var første sesong som ikke var basert på handlingen i bøkene.

Maktkamp

Hedenstad er, som mange andre, hardbarka fan av tv-serien «Game of Thrones» (heretter kalt GoT).

FILMPOLITI: Marte Hedenstad i NRK P3 gleder seg til sjuende sesong av Game of Thrones. Foto: Jon-Annar Fordal

Serien som følger den spennende maktkampen mellom sju adelige familier som kjemper om jerntronen i fantasyuniverset Westeros – skapt av forfatteren George R.R. Martin.

Natt til mandag (mer eksakt kl. 03.00 norsk tid) slippes første episode i den sjuende sesongen.

Som produsenten i HBO har bekreftet blir det den nest siste sesongen. Siste og åttende sesong kommer neste år.

Spenningsnivået øker

Det er over et år siden siste episode i sjette sesong ble publisert.

Hedenstad mener spenningsnivået er enormt før den nye sesongen.

– Nå er folk ekstra spente fordi for første gang i seriens historie er alle hovedrollene på samme kontinent og det betyr at kampen om jerntronen virkelig kan begynne for alvor, sier hun.

Appellerer bredt

GoT var den mest sette tv-serien på verdensbasis i fjor. Den slo til og med den enormt populære serien «The Walking Dead».

GoT har vunnet enormt mange priser og er kjent for sin enorme fanskare, som spekulerer og teoretiserer om hva som skal skje videre.

– Grunnen til at GoT når så bredt ut er fordi at selv om dette er en fantasyserie appellerer den også til dem som ikke liker fantasy, mener Hedenstad.

Og fortsetter entusiastisk:

– Fordi serien i bunn og grunn er et karakterdrama, og på mange måter også et historisk drama.