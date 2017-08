TV på Facebook lanseres i dag

Det har tidligere vært kjent at Facebook skal lage sin egen TV-tjeneste. Onsdag kveld kom bekreftelsen fra Facebook om at lanseringen er «veldig snart».

Samtidig publiserte sjefen selv, Mark Zuckerberg, på sin personlige profil at det lanseres i dag.

Bare tilgjengelig for amerikanerne først

Den nye lanseringen gjøres for at Facebook skal gi brukerne sine en grunn til å oppdatere nyhetsstrømmen sin oftere. Målet er at folk etter hvert må klikke seg inn på Facebook for å få innhold de ikke kan få andre steder, ifølge TechCrunch.

Til å begynne med er det bare USA som får prøve Facebook Watch.

Alle som har tilgang, vil får et tv-symbol nederst på den vanlige Facebook-siden sin. Trykker du på den, åpnes det en ny videoside, der alle tv-programmene vises. Der kan man se hva venner ser, hva som får folk til å le, og varsler om det er kommet nye episoder i serier du følger.

Skal hindre brukere i å forlate nettstedet

Facebook tar opp kampen både mot tv-kanalene, strømmeselskaper som Youtube og Netflix og alle mediehus som gjerne vil ha at folk skal se på video på deres sider, slik at de kan selge annonser og for eksempel lage journalistikk eller annet innhold.

BBCs kommentator Andrew Wood sier i dag at målet med Facebook Watch nettopp er å hindre at folk forlater nettstedet for å se på tv andre steder.

Til teknologinettstedet Techcrunch sier en Facebook-kilde at det allerede nå kommer til å være flere hundre programmer å se på, men at det skal bli tusenvis på sikt.