Tror denne hodeskallen tilhørte en kvinnelig vikingkriger

Gjenstandene fra kvinnegraven er aldri blitt vist frem før. Men i den nye vikingutstillingen som åpner på Historisk Museum denne uken, vises både spyd, sverdet, øksen og hodeskallen.

Skjelettet er godt bevart og har ligget i magasinene for skjelettmateraiele hos Kulturhistorisk museum.

– Hun åpner for spekulasjoner om kvinner og våpen, sier arkeolog Hanne Lovise Aannestad som har jobbet med utstillingen. Hun forteller at man har kunnet stadfeste at kvinnen var rundt 19-20 år gammel, 155 centimeter høy og spedbygd. Og at dette kvinnefunnet gir enda et argument til debatten som pågår nå i arkeologiske miljøer om kvinners stilling i vikingtiden og spesielt deres bruk av våpen. Kvinnegraven ble funnet i en vikinggrav i Solør på slutten av 1800 tallet.

Arkeolog Hanne Lovise Aannestad forteller at Kulturhistorisk museum har rundt 40.000 gjenstander på lager. Nå vises det frem gjenstander som ikke h ar vært vist før. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Kvinnelige krigere?

– Det at hun ble begravd med våpen var det som gjorde dette funnet spesielt, påpeker arkeologen. Vår tolkningen av rollemønstrene har vært preget av rollemønsteret på 1950-tallet.

– Tiden er moden for å tolke dette på nye måter, sier hun. Det er mange sagaer hvor man beskriver sterke kvinneskikkelser, men våpen er ikke nevnt. Men i Sverige pågår denne debatten om kvinnelige krigere for fullt, forteller arkeologen.

Så var kvinnene mer krigerske enn vi har trodd?

– Det kan jo tyde på det med dette funnet, sier Aannestad.

– Det er nå helt naturlig at vi nå setter spørsmålstegn ved rollene. Tiden er moden for å tolke på nye måter.

Dette er verdens best bevarte vikinghjelm. Den stilles ut på Historisk Museum denne uken. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Best bevarte vikinghjelm

Kulturhistorisk museum har rundt 40.000 gjenstander knyttet til vikingtiden liggende på lager. Når et nytt vikingmuseum åpner om noen år håper de å få stille ut mye mer. Utstillingen denne uken er en liten smakebit på alt det som er bevart fra vikingtiden. Aannestad kaller det vår verdensarv og mange av funnene har vært omgitt av stor internasjonal oppmerksomhet.

For den nye utstillingen viser også verdens best bevarte vikinghjelm.

– Den er berømt, sier arkeologen. Og legger smilende til at den ikke har horn. Det er en myte at alle vikinghjelmene hadde horn. De som er funnet ser ganske ordinære ut.

Vikinghjelmen ble funnet på Gjermundbu gård i Buskerud og graven inneholdt også sverd, spyd, økser, skjold og rideutstyr. Mannen som var gravlagt der tilhørte en ridende krigerelite. I hjelmen kan man se spydstikk, noe som var vanlig å gjøre i et begravelsesrituale, forteller arkeologen.

Utstillingen gir også muligheter til å utforske funnene med moderne teknologi. For selv om gjenstandene befinner seg i glassmontere, er det mulig å skanne et vikingsverd. Da kan man både ta røntgenbilde av sverdet og se hvor mye jern som er igjen i sverd laget på 900 tallet.