Trendspotter ser endring i motebransjen: – Gir mer enn et vakkert ansikt

Denne måneden pryder Rawdah Mohamed (27) forsiden av norske Costumes september-utgave, som er motemagasinenes største og viktigste utgave, tradisjonelt sett.

Mohamed er den første norsk-somaliske modellen på forsiden.

– Det er gøy å være den første, og jeg håper dette er med på å sette standarden for at det også er plass til oss ved bordet, sier hun til NRK.

Modellen har hatt kontrakt i omtrent ett år, men allerede har hun markert seg i motebransjen. Modellpappa Amar Faiz i Idol Looks oppdaget henne under den norske moteuken Oslo Runway i fjor.

– Det handler ikke om at hun bruker hijab, og at det er trendy nå. Hun er vakker og smart, og det er en kraftfull kombinasjon i denne bransjen, sier Faiz.

– Tiåret for mangfoldsvendepunktet

Mohamed har blitt fotografert av «streetstyle»-fotografer fra hele verden når hun har vært på moteukene i København og Oslo. Hennes gatemote, eller stilen hennes, har vakt oppmerksomhet både på Instagram og etter hvert også i motepressen.

«Hvordan Rawdah Mohamed utfordrer konservative regler for stil og moteindustriens mangfoldsproblem», var tittelen i amerikanske Vogue i mars i år.

Motebransjen har fått kritikk for både smale kroppsidealer og manglende mangfold tidligere, og debatten har skutt fart de siste årene.

Amerikanske Vogue skrev i juli at 2010 er tiåret hvor bransjen møtte sitt vendepunkt med tanke på mangfold.

De trekker blant annet frem den amerikanske plus size-modellen Ashley Graham, som var den første plus-size-modellen på forsiden av Sport’s Illustrated i 2016. Det startet debatten om kroppsidealer i motebransjen, og den har senere spredt seg.

I år ble Halima Aden historisk da hun var kledd i burkini og hijab på forsiden av samme magasin. Adan gjorde sitt inntog i bransjen i 2017.

Andreja Pejic slo gjennom som modell da hun gikk både dame og herreshowet til Jean Paul i 2011. Og startet ifølge Vogue debatten rundt kjønnsidentitet i motebransjen.

– Det er flott

Den amerikanske fotografen Richie Talboy tar bildene av Mohamed under fotograferingen for magasinet V i Oslo. Han har jobbet som motefotograf i omtrent syv år, og har tatt kampanjebilder for blant annet Prada.

Han forteller at da han først oppdaget mote i en alder av 16 år, så var de fleste modellene hvite, blonde og hadde et typisk østeuropeisk utseendet.

– Men over tid, spesielt de siste årene har det endret seg. Det har kommet flere og flere kvinner med annen hudfarge, kjønnsidentiteter og flere andre ting som vi ikke hadde sett før. Jeg syns det er flott, sier han.

Richie Talboy har sett en endring i mangfoldet i motebransjen de siste årene. Foto: NRK

Hvorfor har denne endringen skjedd?

– Motebransjen har alltid vært et speilbilde av samfunnet vi lever i, og de ønsker å vise gjennom klær hvilke verdier vi står for. Gjør ikke moten det, så er den døende, sier sosialantropolog og trendspotter Gunn Helen Øye.

– Det er penger å hente

Mohammed tror endringen kommer fra motebransjen selv, da hun ser debatten i samfunnet som mer polarisert nå.

– Det er mye høyrepolitisk i samfunnet i dag, så jeg syns det er kult at motebransjen har gått en helt annen vei, og velger å ha hijab på forsiden, sier hun.

Rawdah Mohamed sminkes før fotoshooten med magasinet V i Oslo. Foto: Eirik Kroken

I tillegg tror hun at bransjen ser et marked som åpner seg ved å vise mangfold.

– Det er mange som har bedt og mast om det lenge. Kvinner med hijab svømmer også, og vi har på oss klær og følger med på moten. Jeg tror at det lønner seg for dem å forstå den målgruppen, og det er jo penger å hente, sier hun.

Øye har en mastergrad i luxury management fra Firenze, og underveis i studiene fortalte de store motehusene at det var kjendiser og mennesker man snakket om som solgte best på forsidene. Det har endret seg til at det handler mer om de sterke historiene, forklarer hun.

– Det syns jeg er helt magisk, og endelig får vi noe mer enn et vakkert ansikt, men også en person på forsiden som er bærer av en stor vakker historie, avslutter Øye.