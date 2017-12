To norske serier på topplista til New York Times

NRK-seriene Vikingane og Valkyrien er anbefalt på avisas liste over det som er verdt å få med seg av utenlandske serier i år.

– Vi inspirerer og løfter hverandre

Thriller- og dramaserien Valkyrien er produsert av Tordenfilm for NRK, og redaksjonssjef i NRK Drama, Ivar Køhn, trekker fram at det er positivt at flere selskaper er med å lage godt innhold til norsk TV.

På listen til de ti beste, internasjonale TV-seriene i 2017 har New York Times trukket fram NRK-serien Valkyrien som de omtaler som en «ukategoriserbar, sprø, svart thriller-komedie».

– Det som er bra med det norske miljøet nå er at det er ganske bredt. Det er ikke én kanal eller én produsent som gjør det bra, vi leverer bredt og sterkt og jeg tror vi inspirerer og løfter hverandre. Det tror jeg er viktig i et lite land som Norge, sier Køhn.

TV-serien Valkyrien handler om en lege som vil forske fram en kur til sin døende kone på en hemmelig klinikk ved den nedlagte Valkyrie plass t-banestasjon i Oslo.

New York Times kaller serien en «ukategoriserbar, sprø, svart thriller-komedie».

Sven Nordin i rollen som lege i serien Valkyrien på NRK. Foto: ERIK AAVATSMARK/TORDENFILM

– Et lite eventyr

Charlo Halvorsen som er sjef for underholdningsavdelingen i NRK kaller det et lite eventyr at Vikingane i det hele tatt har kommet seg inn i Netflix-universet, og ikke minst at serien har blitt lagt merke til blant mylderet av serier som finnes.

Vikingane er en komiserie som handler om hverdagslivet til vikingene i landsbyen Norheim rundt år 790. Serien er produsert for NRK av Viafilm.

I listen til NY Times finner vi også israelske Fauda, britiske Chewing Gum, franske Call My Agent og sør-koreanske Stranger.

NY Times mener Norsemen, som Vikingane har fått navnet på Engelsk, ligner seriene Monty Python og The Office i stilen.

Halvorsen trekker fram at også britiske The Guardian har fått øynene opp for Vikingane den siste tiden. Der har den fått plass på avisas topp 50 over serier man bør få med seg i 2017, like bak britiske Broadchurch og foran Netflix-serien Ozark.

– Jeg tenker at dette bare er positivt for fremtiden. Det bygger kompetanse og innsikt, sier Halvorsen.

Han forteller at det ennå ikke er besluttet om det kommer en ny sesong av Vikingane.

– Men jeg krysser fingrene for en 3. sesong.

Serien Vikingane på NRK er laget både på norsk og engelsk. Den engelske versjonen strømmes på Netflix. Bildet er fra sesong 2. I forgrunnen fra venstre: Nils Jørgen Kaalstad, Kåre Conradi, Trond Fausa Aurvåg og Silje Torp. Foto: NRK/Via film / NRK/Via Film

TV-kritiker Mike Hale i NY Times skriver i saken at han ikke har hatt tid til å se alle verdens TV-serier og innrømmer det kan være serier han har oversett. «Denne listen er en samling av det beste av internasjonal TV som jeg fikk plass til i timeplanen min», skriver han.