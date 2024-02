Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Produksjonsselskapet Fantasi-Fabrikken i Tønsberg satser på en serie om vikingjenta Tora, en utstøtt opprører med superkrefter.

– Hun er en utstøtt opprører som lager masse bråk for høvdingene. Hun saboterer deres bruk av treller, forteller Morten Myklebust og Anne Thovsen.

Mange kjenner paret for filmene om «Gråtass». Den lille trivelige traktoren som har funnet veien til barns hjerter i flere tiår.

Den lille traktoren Gråtass er en norsk barnefilmfigur skapt av Fantasi-Fabrikken A/S i Tønsberg i 1995. Foto: Sharing og Cinenord Kidstory

Nå vil Fantasi-Fabrikken i Tønsberg sende vikingjenta Tora ut for å erobre verden.

Jenta med ildrødt, flagrende hår, stor rettferdighetssans og superkrefter innabords har vært på skrivebordet deres i flere år.

Sommeren 2022 ble de første opptakene gjort. Trailere er sendt ut til flere land for å lokke til seg samarbeidspartnere og økonomiske bidragsytere.

Selskapet fikk etter hvert napp hos en helt spesiell aktør i filmbransjen.

Ingvild Løvgren Deila, fra Åfoss i Telemark, skal spille den ti år gamle vikingjenta Tora. Hun har tidligere spilt «prinsesse Leia» i Star Wars. Foto: Fantasi-Fabrikken A/S

Spesialeffekter i verdensklasse

Én av dem som lot seg sjarmere av vikingjenta var Wētā Workshop.

Et selskap som opprinnelig ble startet av Peter Jackson og kan skilte med fem oscarstatuetter.

– De har alle filmene som Lord of the Rings, Hobbit, Avatar, Narnia, hvor de har laget spesialeffektene, sier Morten Myklebust, kreativ leder i Fantasi-Fabrikken.

Han forstår at det kan være vanskelig for folk å skjønne hvor stort dette er.

At de har med de som er best i hele verden på spesialeffekter er stort for duoen. Planen er å starte innspilling i 2025. Foto: Guro Hatlo / NRK

Daglig leder og produsent, Anne Thovsen, må stadig klype seg i armen etter de fikk det verdenskjente selskapet med på laget.

– Altså det synker litt inn etter hvert. Weta Workshop er jo de beste i verden på spesialeffekter, så det er veldig stort.

Serien vil ikke bare sette deres arbeid på kartet. De tror også at vikingfylkene Vestfold og Telemark vil merke ringvirkningene når innspillingen starter i 2025.

Vil øke interessen for vikinghistorien

For serieskaperne er det viktig at vikinghistorien fortelles så riktig som mulig. All innspilling av serien skal skje på historiske vikingsteder.

Så langt det lar seg gjøre vil de bruke lokale skuespillere, statister og filmstab.

Opptak på Midgard Vikingsenter i Vestfold. Foto: Fantasi-Fabrikken A/S Opptak ved Mikaelshula ved Nordsjø i Telemark. Foto: Fantasi-Fabrikken A/S Opptak på Digernes vikingtun på Akkerhaugen i Telemark. Foto: Fantasi-Fabrikken A/S Opptak på Vikingodden i Tønsberg. Foto: Fantasi-Fabrikken A/S

De tror serien vil gjøre at folk i inn- og utland blir kjent med flere vikingdestinasjoner i de to fylkene. Håpet er at flere får lyst til å komme på besøk.

– Metoden vi bruker, historisme, er å lage historier fra vikingdestinasjoner i regionen, som deretter skal ut i verden og turister tilbake hit, sier Thovsen

Vikingjenta Tora skal ikke bare bli film.

Produksjonsselskapet satser også på at hun dukker opp i dataspill, bøker, i skoleundervisning, teater og opplevelser.

Anne Thovsen og Morten Myklebust i Fantasi-Fabrikken A/S håper at næringslivet i Vestfold og Telemark ser hva denne serien kan hjelpe reiselivet i regionen. Foto: Guro Hatlo / NRK

Ikke sikkert det blir automatisk suksess

Film- og serieanmelder i NRK, Marte Hedenstad, sier det stor etterspørsel etter innhold fra Norden, men at konkurransen er større enn noensinne.

– At serien har en nordisk egenart, som kan virke eksotisk på et internasjonalt publikum kan være en fordel, men det betyr ikke automatisk suksess, sier hun.

Marte Hedenstad anmelder serier og filmer i NRK. Foto: Henriette Dæhli / NRK P3

– Serien må jo faktisk være bra. Wētā Workshop vil nok sørge for at det blir lite å utsette på spesialeffektene, det er viktig i en serie som dette.

Hun mener det er vel så viktig å dra nytte av kontaktnettverket et selskap som Wētā kan tilby.

– Det er gunstig å kjenne de rette folka for å få presentert serien for mulige kjøpere.

