– Dette er veldig leit for oss og for alle som har vært involvert i prosjektet. Vi var ferdigfinansiert med 88 millioner i budsjett, men på grunn av konkurransesituasjonen, har vi bestemt oss for å ikke gå videre med «Blücher»-prosjektet, sier produsent Asle Vatn.

Produsenten forteller at tilskuddet på 12 millioner kroner som filmen fikk fra Norsk filminstitutt er sendt tilbake.

Det var i desember i fjor det ble kjent at to filmer om senkingen av det tyske krigsskipet Blücher fikk 20 millioner kroner i støtte til sammen av NFI. Tildelingen skapte debatt i filmmiljøet den gangen.

Mener NFI opptrer urimelig

Vatn er kritisk til at NFI har gitt tilskudd til to prosjekter om samme historie. Han mener de skyver ansvaret for å rydde opp over på produksjonsselskapene.

– De lar det være opp til oss og markedet å bestemme hvilket prosjekt som «klarer seg». Det er urimelig og potensielt skadelig også for det andre prosjektet, sier produsenten.

Han mener det burde være NFI som tar styringen i en slik situasjon.

Avdelingsdirektør, Kjetil Omberg, sier de tar til etterretning at den ene filmen trekkes. Foto: Pernille Bjerkomp / NRK

– Vi tar til etterretning at produsenten av spillefilmprosjektet Blücher har bestemt seg for å betale tilbake tilskuddet filmen fikk i markedsordningen. Disse midlene går nå tilbake i fondet og vil tildeles en annen film i samme ordning, sier avdelingsdirektør i NFI, Kjetil Omberg.

NFI foreslår endringer i tilskuddsordning

Omberg sier også at NFI sendte ut en høring i mars, der de foreslår endringer i tilskuddsordningen.

De foreslår blant annet at markedspanelet, som vurderer hvilke filmer som skal få tilskudd, gis mandat til å vurdere potensielle konkurranseforhold mellom prosjektene i søknadsbunken.

– Forslagene til endring er fortsatt på høring, så vi kan ikke foregripe høringsinstansenes tilbakemeldinger. Vi har imidlertid tro på at det foreslåtte grepet vil bidra til å unngå at det gis tilskudd i markedsordningen til to prosjekter som er svært like.