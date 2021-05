TIX' musikkvideo får kommentarfeltene til å koke

I dag kom musikkvideoen til TIX og Norges bidrag i Eurovision Song Contest. Og fansen er over seg av begeistring. Den er til nå sett over 36.000 ganger på YouTube.

Kommentarfeltene på YouTube, Eurovision-blogger og Facebook-sider fylles nå opp av folk som skriver at de er rørt over musikkvideoen. Flere skriver at de måtte ty til tårene og at budskapet er viktig for dem.

– Det er en lettelse at den endelig er sluppet. Jeg har følt meg veldig sikker på at denne musikkvideoen kommer til å bety mye for veldig mange, sier Andreas «TIX» Haukeland.

– Jeg føler at dette er det største jeg har laget noensinne. Den videoen er jeg veldig stolt av.

Videoen viser nemlig TIX sin personlige historie. Man får se en ung gutt med Tourettes og hvordan mobbingen starter allerede på barneskolen.

Produksjon: Brusjan AS

– Det er en grunn til at jeg har ventet med å fortelle denne historien. Denne historien ble enda kraftigere da jeg fortalte den etter at TIX ble annonsert som Norges største artist.

ÅRETS SPELLEMANN: I april fikk han bevist at han er en av Norges største artister. Foto: NRK

TIX og teamet hans reiser til Rotterdam på lørdag. Han sitter for tiden hjemme i selvpålagt karantene for å holde seg frisk før avreise.

Han deltar i den første semifinalen den 18. mai. Da får vi se om også resten av verden faller for den bevingede gutten fra Bærum.

– Det viktigste for meg er at jeg treffer noen hjerter. Det finnes flere måter å vinne Eurovision på; den ene måten er å vinne en pokal og den andre er å komme hjem og vite at jeg har gjort noe viktig for flere der ute.

Finalen i årets Eurovision Song Contest arrangeres i Rotterdam den 22. mai og sendes på NRK1.