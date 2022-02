TINE snur etter påskekrimprotester

Etter at TINE bestemte seg for å fjerne den tradisjonelle påskekrimmen fra melkekartongen i fjor møtte de et enormt engasjement fra folket.

– Norge, vi hørte dere, melder TINE i en pressemelding i dag.

– Det var klar tale. Nordmenn vil ha krim på bordet i påsken. Det skal TINE selvfølgelig gi melkedrikkerne sine, sier Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i TINE.

– Fjorårets folkeopprør er et tydelig bevis på at TINE og produktene våre betyr noe ekstra for folk. Så i år er vi tro mot fjellvettreglene og erkjenner at det faktisk ikke er en skam å snu.

Uten Ulf Ulvheim

I 10 år skapte forfatter Gunnar Staalesen og illustratør Arild Midthun påskemysterier på TINEs melkekartonger. Men Staalesen lovte i fjor at det ikke ville være slutten for Ulvheim og hans mysterier.

BOLLEKRIM: Årets påskekrim med Ulf Ulvheim har fått tittelen «Gullskillingsbollen» Foto: Møllerens

Og som sagt så lovet. For nylig kunne Møllerens melde at de blåser nytt liv i den folkekjære krimtegneserien. Ulvheim skal nå leve videre på Møllerens melposer, av sorten siktet mel, naturligvis.

– Det at produktene heter siktet hvetemel, siktet rugmel og så videre har vi hatt mye gøy med opp gjennom årene. Det har faktisk vært flere forbrukere som har påpekt at vi har «siktet» melet, og det samme med «rent mel i posen». Påskekrim og Møllerens hører åpenbart sammen, sier kommunikasjons- og digitaliseringssjef Vidar Haugsdal i Møllerens.

TINEs nye krimhelt

Det blir ingen ny ulv men de beholder seg i dyreriket. TINE kan annonsere at de har funnet sin nye mesterdetektiv. En påskekylling.

– I fjor ble Kari og Ola introdusert for TINEs påskekylling for første gang. Vi er veldig glade for å kunne avsløre at det er hun som blir hovedkarakteren når vi nå ønsker påskekrimmen velkommen tilbake på kartongene våre, sier Buene.

TINES ULVHEIM: Slik så melkekartongene til TINE ut da Ulf Ulvheim løste påskemysterier Foto: TINE

Det er forfatter Bobbie Peers og illustratør Sandra Steffensen som skal føre pennen videre.

– Det er med skrekkblandet fryd jeg har tegnet frem de nye karakterene som skal pynte millioner av melkekartonger frem mot påske. TINEs melkekrim er jo nærmest ikonisk å regne, sier Steffensen.