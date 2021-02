Denne påsken får du ikke lese påskekrim på melkekartongen

– Vi skilles som gode venner. Det har vært veldig gøy å få lage påskekrim for folket, og da er det jo vemodig at det tar slutt, sier Staalesen.

Tegneseriedetektiven Ulf Ulvheim blir ikke en del av påskefrokosten i år.

I 10 år har forfatter Gunnar Staalesen og illustratør Arild Midthun skapt påskemysterier på TINEs melkekartonger. Men nå er samarbeidet over.

MELKEKARTONGFORFATTER: Forfatter Gunnar Staalesen har gjennom 10 år skrevet påskekrim på Tines melkekartonger. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Han forteller at han har fått mange fine tilbakemeldinger fra folk som gleder seg over Ulvheims mysterier. Flere sier at de hvert år må vente helt til de kommer på hytta med å lese årets melkekartongkrim.

– Det har blitt en del av folks påsketradisjon. Jeg vet at mange familier har samlet seg rundt frokostbordet for å løse mysteriet i fellesskap. Og hvert år har jeg fått flere SMS-er med spørsmål om hvem som er skurken.

Digitalt påskeunivers

TINE har ikke tenkt å gå helt bort fra påskeunderholdning på sine melkekartonger. Det blir ingen tegneseriestriper, men kartongene har fått en QR-kode man kan skanne med mobilen for å få tilgang til årets nysatsing.

– I årets påskekampanje forsøker vi å skape et større univers som knytter TINE til påsken, sier Frode D. Fimreite, direktør for TINE Marked.

NY PÅSKEMELK: TINE har gjort om på sitt tradisjonelle påskedesign. I år kan man løse påskemysteriet digitalt. Foto: TINE

Tine startet med melkekartongkrim i 1997. Siden da har flere kjente forfattere fått skrive krimhistorier på kartongen. Blant andre Unni Lindell, Jon Michelet og Jo Nesbø. Slike forfattersamarbeid blir det trolig ikke flere av.

– Vi har laget en helt ny påskekrim som forbrukerne vil finne på melkekartongen. Til forskjell fra tidligere foregår denne krimmen i et digitalt univers, sier Fimreite.

VAFFELMYSTERIET: Fra uke 10 kan man prøve seg på årets påskemysterium i TINEs digitale univers.

Staalesen tror likevel at mange kommer til å bli skuffet over at det nå er slutt for Ulvheims påskemysterier. Men han kommer med en oppmuntring:

– Jeg kan trøste med å si at det ikke er siste gangen man ser noe til Ulf Ulvheim. Han kommer til å dukke opp igjen i en eller annen versjon, avslutter han lurt.

