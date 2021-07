Ti år siden Amy Winehouse døde: – Hun hadde ikke blitt behandlet sånn i dag

– Betyr Amy Winehouse noe for deg?

– Å ja. Hun er en av min generasjons største musikere, svarer musikkprogramleder i NRK P13, Sandeep Singh.

Den 23. juli 2011, for 10 år siden fredag, døde den britiske artisten Amy Winehouse. Hun ble bare 27 år gammel. Dødsårsaken var alkoholforgiftning.

Jazzsangerinnen var svært talentfull og ble spådd en strålende karriere. Men mens karrieren til Amy Winehouse skjøt fart, gikk livet hennes i en nedgående spiral. I perioder fikk rusavhengigheten hennes større fokus enn musikken. Hun ble også parodiert av komikere.

Amy Winehouse på festival i Glastonbury i 2008. Foto: Luke Macgregor / Reuters

Singh så Amy Winehouse på Rockefeller i 2007. De hadde booket henne rett før hun ble en verdensstjerne med albumet Back to Black som ble sluppet i 2006.

– Stemningen var helt sjuk. Hun var jo full på scenen, men hun leverte liksom så sinnssykt bra uansett, forteller han.

– En perfekt artist

Men hvorfor er Amy Winehouse verdt å huske?

For Singh kombinasjonen av vokalprestasjon, rå ærlighet og glimrende tekster, som gjør henne spesiell.

– Hun var bare så latterlig nær å være den perfekte artisten. Og så hadde hun på ingen måte et perfekt privatliv, men det var hun åpen om også, sier han.

Musikkprogramleder i NRK P13, Sandeep Singh. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Winehouse slet psykisk og med rusavhengighet store deler av karrieren sin – noe hun også skrev om. Som i den kansje medt kjente låten «Rehab» som handler om at hun ikke ville på rusbehandling.

– Det finnes fremdeles ikke noe makent. Hun blandet jazz, soul og pop – og evnet å skrive tekster som var generelle nok til at man kunne kjenne seg igjen, men med drypp av intime detaljer, som gjorde det ekte. Og musikken er tidløs, forteller Singh.

Paralleller til Britney

– Hadde Amy Winehouse slått gjennom som artist i dag?

– Ja, det tror jeg. Og hun hadde sikkert gjort det enda bedre, fortsetter musikkprogramlederen.

Han trekker paralleller til andre stjerner som Michael Jackson, Macaulay Culkin – og Britney Spears. Kjendiser han mener alle har opplevd maktmisbruk og dårlig behandling fra media.

Les også: Britney Spears nekter å synge så lenge faren er verge

– Da Winehouse levde ble hun latterliggjort. I dag hadde hun fått hjelp. Britney Spears levde lenge nok til å oppleve at folk nå beklager for hvordan de behandlet henne, det fikk dessverre ikke hun, sier Singh.

Blomster, ballonger og kunst har blitt samlet utenfor det tidligere hjemmet til artisten Amy Winehouse fredag. Foto: Tolga Akmen / AFP

Nådeløs bransje

Også Ida Madsen Hestman mener Winehouse er blant flere stor artister som har blitt dårlig behandlet. Hun er musikk-kritiker, grunnlegger og redaktør av kulturmagasinet TBA – To be announced i tillegg til vaktsjef i Studio 2 i P2.

Musikk-kritiker og redaktør i kulturmagasinet TBA, Ida Madsen Hestman. Foto: Privat

– Jeg får jo umiddelbart assosiasjoner til Britney Spears og Justin Bieber. De har alle opplevd å bli superstjerner på kort tid, og blitt utsatt for en kynisk, hard og nådeløs mediebransje, alltid på jakt etter noen sensasjonelle bilder å knipse fra virkeligheten – enten det er en ny baby, en natt på byen, et sinneutbrudd, fyllekjøring eller en overdose.

Hun tror heller ikke Winehouse hadde hatt det slik i dag.

– Før var det helt legitimt for å vitse om hennes avhengighet og psykiske helse på nasjonal TV, på en måte som man ikke ville gjort i dag

Fans etterlater seg kyssemerker ved inngangsdøren til det tidligere hjemmet til Winehouse. Foto: Tolga Akmen / AFP

Men Madsen Hestman sier det likevel er verdt å reflektere over at man fremdeles er mer interesserte i å lese og høre om de fæle historiene til en artist, enn det de selv ønsker å formidle med musikken sin.

– Det er trist om man bare skal huske Amy Winehouse for skandalene, og ikke musikken hennes.

Kyssemerker og tekst der det står «I love you Amy» utenfor inngangsporten til artistens tidligere hjem. Foto: Tolga Akmen / AFP

Ny dokumentar

Nå har familien til Winehouse samarbeidet med BBC for å lage dokumentaren «Reclaiming Amy», som visstnok skal gi et mer fullstendig bilde av artisten. Den kommer ut i fredag, nøyaktig 10 år etter hennes bortgang.

Her forsøker familien å rette opp bildet av artisten.

Men i likhet med faren til Britney Spears, har også familien til Amy Winehouse blitt anklaget for å utnytte hennes suksess, og for å ikke ha brydd seg nok om hennes velvære.

Mitch Winehouse med en statue av datteren, Amy Winehouse. Foto: Tim Ireland / AP

En dokumentar fra 2015, kalt «Amy», retter kritikk mot både Winehouse sin eksmann Blake Fielder-Civil og hennes far, Mitch.

I «Amy» blir det vist et klipp der faren sier at Winehouse ikke trengte å gå på rehab – noe som kan minne om den linjen fra den kjente låten Rehab, «if my daddy thinks I'm fine».

Mitch sier dette klippet er tatt ut av kontekst, og at dokumentaren var misvisende, skriver The Guardian. Nå vil han motbevise anklagene i «Reclaiming Amy».

– Jeg får fremdeles høre det. «Du medvirket til din datters død. Du drepte datteren din», sier faren i den nye dokumentaren.

Han forteller også til BBC at han ønsker å gi ut ny musikk fra Amy Winehouse, fra før hun ble kjent.