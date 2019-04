Strømmetjenesten HBO er nede i Norge

– Vi opplever dessverre tekniske utfordringer for øyeblikket, da vi har blitt invadert av Night King og hans hær. Vi beklager for ubeleiligheten, og takker for deres tålmodighet, mens vi forsøker å beseire fienden, skrev HBO på sine norskspråklige Facebook-sider mandag morgen.

I 11-tiden opplyser HBO at problemet er identifisert og løst. Kunder som fortsatt opplever problemer, bes om å starte enheten sin på nytt.

Mandag slippes den første episoden i den åttende og siste sesongen av den populære HBO-serien «Game of Thrones».

Hver episode av forrige sesong hadde i snitt over 30 millioner seere på alle plattformer, og siste episode satte nye rekord for HBO.

Den umåtelig populære fantasyserien «Game of Thrones», som baserer seg på George RR Martins bøker, ble første gang sendt i 2011.

Den banebrytende HBO-serien er blant annet kjent for å ta stadig nye og overraskende vendinger og for at serieskaperne ikke viker tilbake for å ta livet av sentrale og populære skikkelser.