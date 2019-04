Kristofer Hivju: – Som å gå med en statshemmelighet på tuppen av tunga 

Kristofer Hivju har i løpet av de siste årene blitt en av Norges største filmstjerner. Siden han dukket opp som villmannen Tormund Giantsbane i sesong tre av verdens største tv-serie Game of Thrones i 2013, har hans karakteristiske ansikt og røde skjegg latt seg gjenkjenne over hele verden.

Serien nærmer seg imidlertid slutten og den åttende og avsluttende sesongen er like rundt hjørnet. Uten å røpe hva som skjer, åpner den norske skuespilleren endelig opp om finalesesongen i NRK-programmet «Lindmo», som blir vist på tv fredag kveld.

Kristofer Hivju, Gry Molvær Hivju og Anne Lindmo Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det er som å gå med en statshemmelighet på tuppen av tunga hele tiden. Jeg kan jo egentlig si alt hva som skjer akkurat nå, men jeg gjør det jo ikke, sier Hivju til programleder Anne Lindmo.

Søndag kommer den første av totalt seks episoder i den aller siste sesongen ut til millioner av fans verden over. Natt til mandag kan også det norske publikum nyte sesongpremieren.

Endret livet

Siden Hivju sto på trappa og ropte «Hollywood har ringt» i 2010, har familien på fire levd et noe annerledes liv.

– For oss ble det viktig at vi måtte gjøre dette sammen. Det er jo snakk om lange perioder og en såpass stor omveltning. Der er jo ikke bare hans liv det påvirker, det påvirker mitt liv og barna våres liv. Det er ikke bare moe man sier ja til som et soloprosjekt. Så vi har vært med på lasset, forteller Kona Gry Molvær Hivju.

Gry Molvær Hivju og Kristofer Hivju på den eksklusive premieren i New York forrige uke. Foto: Angela Weiss / AFP

Familien har vært med på settene rundt om i verden, både på Island og i Belfast, og kommet svært tett på innspillingen. Kona forteller blant annet om en hverdag der har barna deres stadig vekk har spist lunsj med white walkers.

– Det er lunsjgjengen til ungene? Det er koselig da, spøker Lindmo.

– «Jeg kan se at han har på seg sminke», imiterer Hivju.

Han innrømmer at det ikke alltid er like glamorøst på opptak, og tror ikke nødvendigvis det har vært like gøy for barna å være med.

– Vi måtte si til dem at over 50 millioner mennesker har lyst til å være i skoene deres nå, så ha det gøy, spøker han.

– Og når Tormund Giantsbane sier det så hører man etter?, fortsetter Lindmo

– Nei, man gjør ikke det, ler Hivju.

Nytt NRK-prosjekt

NRK møtte nylig ekteparet Hivju i den franske byen Lille, like utenfor Paris, i forbindelse med filmfestivalen Series Mania.

De to representerte den nye norske tv-serien «Twin», som vises på NRK til høsten, i hovedkonkurransen ved filmfestivalen sammen med resten av gjengen bak serien. Hivju er idéhaver og skuespiller, Molvær Hivju har vært medprodusent.

Etter å ha vært med på Game of Thrones i en årrekke innrømmer nordmannen at det har vært godt å komme hjem til Norge for å jobbe med en langt mindre produksjon.

– Etter å ha vært med på mange store produksjoner med store budsjetter hvor alt er lignet opp, har det vært fantastisk å komme hjem å lage denne serien her sammen med mennesker jeg digger å jobbe med og som jeg elsker å være med, sier Hivju.

Ekteparet forteller at det var høy ullgenser-faktor under «Twin»-innspillingen i Lofoten i fjor sommer. Det skiftende været i nord har likevel bidratt til å skape et kontrastfylt sceneteppe. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det å få muligheten til å jobbe med et mindre team, hvor vi hele tiden er på farta og hele tiden ønsker å utforske hvordan vi kan fortelle historien på best mulig måte, gir en frihet for meg som skuespiller og for oss som filmarbeidere, legger han til.

«Predikanten»

Ideen bak «Twin» dukket opp allerede i 2006, i en vennegjeng bestående av blant annet Kristofer Hivju, Kristoffer Metcalfe og Gisle Norman Melhus. Nå 13 år senere har Hivju og serieskaper Metcalfe ferdigstilt de tre kompisenes gamle drøm.

Kameratene Kristoffer Metcalf og Kristofer Hivju har jobbet lenge med ideen bak den kommende serien som skal vises på NRK til høsten. Det tok 13 år å fullføre den gamle drømmen. Foto: Lars Olav Dybvig / Nordisk Film Production/NRK

Det hele startet med at kompisene lekte seg med en idé om en western fra Trøndelag, der en prest og en fengselsfange byttet identitet. De lagde til og med en pilot som de kalte «Predikanten». Den slo imidlertid ikke igjennom, men ideen ble aldri lagt på is og mange år senere dukket den igjen opp på ny – langt mer utviklet og ferdig.

Hivju og Metcalfe beskriver prosessen som en maraton.

– Man går og holder på med dette og legger det aldri på is. Selv om han og jeg gjorde ting på hver vår kant, var det dette vi koste oss med hver gang vi møttes. Plutselig tenkte vi «hva om vi presenterer denne ideen da og hører med noen – hva tenker dere om dette?», sier Metcalfe.

For fem år siden ble historien flyttet fra til nåtid og til Lofoten. Fra dette punktet handlet ikke serien lenger om en prest og en fengselsfange, men om tvillingparet Erik og Adam – to rake motsetninger i en slask av surfeboms og en familiefar.

Hivju skal ikke bare spille én, men to hovedroller i «Twin". Foto: Photographer: Eirik Haldberg Johnsen, Photographer: Eirik Haldberg Joh / NTB Tema

– Vi forelsket oss i en idé om to tvillinger som er så forskjellige som det kan bli, der den ene må ta livet til den andre og leve hans liv. Det er så mange ting som skaper dramatiske situasjoner og det er veldig utfordrende å være i en identitet som ikke er din. Det er jo liksom det vi har kost oss med, sier Hivju som innehar ikke bare én, men to hovedroller i serien.

– Å spille to karakterer på den måten er kjempeutfordrende og veldig schizofrent, men samtidig veldig utfordrende og gøy, legger han til.

– Litt godt, men veldig trist

– Jeg skjønte ikke helt greia jeg. Jeg ble jo med i sesong tre og da føltes det litt som å bli med i The Beatles. Så får man applaus og en gave, også står man der da – men så så jeg på Gry, også så jeg at hun gråt. Da tenkte jeg, er det noe galt? Så prøver Gry å forklare meg at nå er det slutt og at det er over. Da skjønte jeg at Beatles var oppløst, sier skuespilleren til Lindmo.

Game of Thrones avsluttende sesong er like rundt hjørnet. Kristofer Hivju og kona Gry Molvær Hivju snakker om «familieprosjektet» som nærmer seg slutten. Du trenger javascript for å se video. Game of Thrones avsluttende sesong er like rundt hjørnet. Kristofer Hivju og kona Gry Molvær Hivju snakker om «familieprosjektet» som nærmer seg slutten.

– Vi har jo vært med på dette igjennom seks år. Det har vært en lang og viktig periode. Det var litt godt, men også veldig trist at det er over, legger Molvær Hivju til.