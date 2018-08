Strømmer til lydboka

Som NRK nylig fortalte, var første halvår skralt for det norske bokmarkedet, med en nedgang i salget av skjønnlitteratur på 13 prosent.

Samtidig velger flere og flere å bli abonnement på strømmetjenester hvor du kan høre så mange lydbøker du vil for et par hundringser i måneden.

Tjenesten Storytel er klart størst i markedet og har opplevd en voldsom pågang av nye kunder den siste tiden, forteller daglig leder Håkon Havik:

Håkon Havik, som er daglig leder i Storytel, opplever en voldsom vekst i antallet abonnenter på deres lydbokstrømmetjeneste. Foto: Oddvin Aune / NRK

– Vi hadde et godt år i fjor, og det fortsetter bare, så vi kommer til å passere 100.000 abonnenter i løpet av sommeren, sier han.

Selskapet omsatte for 100 millioner kroner i Norge i fjor, og 2018 blir enda bedre.

Tilbyr ikke ferske bøker

Men det er en liten hake ved strømmetjenesten. Selv om de har 4000 lydbøker på norsk, kan ikke strømmetjenestene tilby ferske, norske bøker som er gitt ut i år på grunn av bokavtalen. Skal du høre nye bøker på lydbok, må du betale for hver enkelt bok.

– Som leder av Storytel vill jeg ikke hatt noe imot å ha helt nye bøker. Men det går bra, lytterne kjenner til at det før i tiden var kinopremierer, og så kom de samme på dvd. Folk er vant til dette, og når de blir klar over det, så aksepterer de det.

Forfatter Eirik Newth, som følger bokbransjen tett, er overrasket over at såpass mange abonnerer på en tjeneste som ikke tilbyr helt ferske bøker:

– På den ene siden er det imponerende, for på grunn av bokavtalen har de ikke verdens beste tilbud. Du får jo ikke de siste, mest aktuelle bøkene der. På den annen side har de fått drahjelp på at strømming har tatt av i Norge. Det er ikke bare strømming av tv, det er også strømming av podkast.

Forfatter Eirik Newth mener forlagene bør gå sammen om en felles strømmetjeneste for lydbøker. Foto: NRK

Tilbyr ikke hverandres innhold

Også lydbokstrømmetjenesten Fabel opplever gode tider, og de oppgir en vekst på 250 prosent i antall abonnenter det siste året. Denne tjenesten drives av Lydbokforlaget, som eies av Aschehoug og Gyldendal.

De er en direkte konkurrent til Storytel, som Cappelen Damm eier 50 prosent av.

De to strømmetjenestene tilbyr ikke hverandres innhold, slik at kunder må abonnere på både Fabel (169 kr pr. måned) og Storytel (199 kr pr. måned) for å få innholdet til tre av de største norske forlagene. I tillegg har forlaget Vigmostad & Bjørke nylig lansert sin strømmetjeneste Ebok.no Pluss.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget tror det er plass til flere aktører i det begrensede norske markedet. Håkon Havik i Storytel utelukker ikke at flere aktører kan leve greit side om side.

Men Eirik Newth mener forlagene bør gå sammen om en felles strømmetjeneste for lydbøker i stedet for å tro at folk vil punge ut for å abonnere på flere:

– Om man sammenligner med prisen på strømmetjenester for visuelle medier og musikk, så blir det dyrt. Den modellen om at man skal kjøpe spesifikke abonnementer for ulike forlag er ikke spesielt god. Om man ønsker fortsatt vekst, så bør man ha en modell hvor folk finner alt de trenger, sier han.