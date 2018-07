Kraftig nedgang i boksalget

Selv om flere ferske undersøkelser viser at nordmenn er et bokelskende folk, har bokbransjen opplevd noen tøffe måneder.

Ferske tall fra Forleggerforeningen viser at boksalget har falt kraftig i første halvår sett opp mot samme periode i fjor. Salget av skjønnlitteratur er ned 13 prosent, og det totale boksalget har falt med åtte prosent.

Justert for inflasjon det er svært mange år siden salgsomsetningen til forlagene var dårligere i et første halvår enn i år.

Storleserne leser mindre

Bokbransjen har vært stabil lenge, men nylig sa Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen til Bok365.no at han frykter at bransjen står foran en lengre nedgangsperiode.

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Den norske Forleggerforening sier at han deler bekymringen til Jenssen.

Kristenn Einarsson mener nedgangen i omsetningen kan knyttes til at storleserne leser mindre enn før. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi ser at storleserne mellom 25 og 39 år leser mindre enn før. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder antall personer som leser, men storleserne leser mindre. Dette er noe vi må se om vi kan gjøre noe med, sier han til NRK.

Han sier at mange føler et sterkt tidspress på grunn av bruk av sosiale medier og levende bilder. Samtidig advarer han mot å trekke for bastante konklusjoner.

– Omsetningen i kortere perioder vil ofte handler om hva slags titler som gis ut, så det er for tidlig å si hvordan året blir. Men vi ser utfordringer når det gjelder bokomsetning og boklesing over tid. Det kommer også til uttrykk i våre leserundersøkelser, sier han.

– Bokhandlene er sårbare

Trine Stensen, som er direktør i Bokhandlerforeningen, sier at bokhandlene har omsatt for 10 prosent mindre innen skjønnlitteratur i første halvår. Samtidig knytter hun nedgangen til at Jo Nesbø ga ut Harry Hole-boka «Tørst» våren 2017, mens det ikke har kommet noen nye bøker i serien denne våren.

Direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier at bokhandlene er sårbare for nedgang. Foto: Bokhandlerforeningen

– Når det er sagt, så er det sånn at all nedgang merkes, uavhengig om det ble gitt ut en bestselger i fjor eller ikke. Bokhandlene er sårbare for det, sier hun.

– Er dette en sårbar tid for norsk litteratur?

– Man skal være veldig bekymret om man ser at nedgangen i lesing kommer. Og hvis vi ser på SSB sine tall, så er det ikke noe som tyder på at vi bruker mindre tid på lesing.

– Kan man stole på at folk leser like mye som de oppgir i leseundersøkelsene?

– I så fall vil et slik avvik være konstant. Jeg tror ikke at folk oppgir at de ønsker å lese mer nå enn før. Jeg tror man kan stole på tallene uten at de skal være en fast sannhet som man kan sette to streker under, sier Stensen, som mener det er viktig at det jobbes beinhardt på bokas vegne:

– Vi blir smartere av å lese bøker fordi vi bruker hodet og danner bilder og oppfatninger. Derfor er det grunn til å ha et særlig fokus på hvordan dette utvikler seg.