Storeslem for «Barn» – vant ni priser

Nederst i saken kan du se listen over alle de nominerte og vinnerne. NRK fulgte prisutdelingen.

– Jeg klarer ikke å slippe meg helt løs, men jeg er veldig, veldig glad inni meg.

Det sa Haugerud da han mottok prisen for beste kinofilm fra kulturminister Abid Raja (V). Han ble kveldens store vinner under Amanda-prisutdelingen i Haugesund. Utdelingen er en del av den årlige Filmfestivalen.

Det ble ni priser for «Barn», blant annet for beste kinofilm, beste regi og beste mannlige hovedrolle og birolle. Filmen var på forhånd en av de store favorittene, etter å ha mottatt terningkast fem hos blant annet NRK og Dagbladet.

Filmen handler om hvordan voksne rundt 13 år gamle Lykke håndterer krisen som oppstår i kjølvannet av at hun skader en klassekamerat alvorlig. Filmen ble vist på blant annet filmfestivalen i Venezia i september i fjor.

Anders (Jan Gunnar Røise) møter Lykke (Ella Øverbye) og hennes foreldre Eva (Andrea Bræin Hovig) og Sigurd (Hans Olav Brenner) i «Barn». (Foto: Arthaus) Foto: Motlys / Arthaus

««Barn» er et engasjerende drama med gnistrende dialog, høy troverdighet og en uventet hard emosjonell slagkraft», skrev Birger Vestmo, som i dag var på plass i Haugesund for å følge utdelingen.

Også flere av filmens skuespillere ble hedret. Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr ble fikk prisene for beste mannlige hovedrolle og beste mannlige birolle.

Rørte foreldre

Alle filmene som var nominert i kategorien for beste kinofilm hadde ulike former for tragedie som tema. De to filmene som var nominert i fleste kategorier var nevnte «Barn», og «Håp», i henholdsvis ti og åtte kategorier, deriblant kategorien for beste kinofilm.

Andrea Bræin Hovig fra «Håp» vant Amanda for beste kvinnelige hovedrolle for sin rolle som kreftsyke Anja.

Andrea Bræin Hovig fra «Håp» vant Amanda for beste kvinnelige hovedrolle for sin rolle som kreftsyke Anja. Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

– En krevende rolle er et privilegium. Dette var en skikkelig sjau, men kjære talentfulle, stilsikre og vidunderlige Maria – tusen takk for at du valgte meg, sa Hovig. Hun takket regissør Maria Sødahl, som har laget filmen om sin egen krefthistorie.

Kveldens sterkeste øyeblikk var kanskje imidlertid da den tredje filmen som var nominert for beste kinofilm,«Selvportrett», ble utropt til vinner for beste dokumentarfilm. Filmen fulgte den siste tiden til kunstfotograf Lene Marie Fossen. Hun døde av anoreksi i 2019. Filmen ble beskrevet som noe av det sterkeste flere anmeldere hadde sett, og VG trillet sågar en sekser på terningen.

Foreldrene til Fossen hadde dette å si om at datterens siste tid ble film.

– Det er vemodig og trist at hun ikke er her. Det er fin historie som blir fortalt, sa faren Geir Fossen.

– Filmen betydde mye for oss, sa moren Torill Fossen.

Og foreldrene ble takket av regissøren fra scenen.

– Tusen takk kjære Torill og Geir Fossen. Takk for at dere turte å åpne opp for den enorme smerten dere har stått i med Lene siden hun var ti år. Hun var en umistelig kunstner for Norge, men vi bærer henne med oss, sa Margreth Olin.

Lene Marie Fossen i filmen «Selvportrett". Foto: Norsk Filmdistribusjon

Pris til Kaptein Sabeltann

NRK har fulgt utdelingen på NRK2 og P2. Det er første gang på 15 år NRK har vist utdelingen direkte. I tillegg til alle juryprisene, ble også Folkets Amanda delt ut.

«Villmarksbarna», «Alle utlendinger har lukka gardiner» og «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» var i finalen.

Sistnevnte ble vinneren.

– Dette er en fantastisk ære. Tusen takk til alle som har stemt på oss, sier Rasmus A. Sivertsen, regissør av animasjonsfilmen.

Kaptein Sabeltann vant Folkets Amanda. Foto: NRK

Filmen ble sett av over 256.000 på kino ifølge tall fra Filmweb.

Beste barnefilm ble «Flukten over grensen»

Beste utenlandske film ble den amerikanske filmen «Joker» som ble regissert av Todd Phillips.

Under kan du se alle de nominerte. Vinnerne er uthevet: