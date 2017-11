Stoltenberg: – Skal aldri si at man har gjort nok

Jens Stoltenberg var statsminister i tilsammen ti år, med en periode fra 2000 til 2001, og igjen fra 2005 til 2013. Nå er han generalsekretær i NATO.

I programmet «Da vi styrte landet» samles seks tidligere statsministre rundt middagsbordet, for å snakke om sin tid i regjering.

I helgens episode, møter han blant andre Torbjørn Jagland (AP), som var statsminister fra 1996 til 1997. Jagland spør Stoltenberg om landets inntekter i perioden han var i regjering.

– Kan jeg komme med et spørsmål, så det ikke blir for idyllisk her? Du hadde jo flertall på Stortinget, og i de åtte årene har vel inntektene til landet aldri vært større. Jeg synes det er et tankekors at landet har blitt rikere og rikere, mens vi samtidig har fått en underklasse som vi ikke helt har visst hvordan vi skulle gjøre noe for, sier Jagland.

Stoltenberg svarer at man som politiker aldri skal si at man er fornøyd eller at man har gjort nok. Han trekker frem et svensk slagord: stolt, men ikke fornøyd, og sier at alle rundt bordet burde være stolte av det de har fått til.

– Vi må jo være stolte av å ha vært ledere i et land som tross alt har greid seg bedre enn de aller fleste land i verden, og som har greid å forvalte store inntekter fra olje og gass bedre enn så godt som noe annet land i verdenshistorien, sier han.

– Oljeformuen forvaltet godt

Rundt bordet møter han også Kjell Magne Bondevik (Krf), som tok over stafettpinnen etter valgnederlaget til Arbeiderpartiet i 2001. Han gir Stoltenberg ros.

– Hvis jeg skal få gi deg honnør, så synes jeg handlingsregelen var veldig bra, sier han.

Handlingsregelen ble satt for å hindre at det skulle brukes for mye av oljepengene i statsbudsjettet. Kåre Willoch som var statsminister fra 1981 til 1986, er også med i helgens program. Han synes handlingsregelen burde vært satt til en lavere prosent.

– Veldig bra! Men det var feil å sette den til fire prosent, og det er litt synd at du motarbeidet at den gikk ned til tre prosent, sier han.

Jagland mener oljeformuen har blitt forvaltet godt.

– Men når vi ser på dette i perspektiv, er det jo helt utrolig hva norske politikere har klart sammen, å forvalte denne oljeformuen på en så god måte, alle partier har jo æren for det, sier han.