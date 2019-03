Stem på årets låt i Spellemannprisen

Stevie Nicks heidra dobbelt

Stevie Nicks vart i går den første kvinna til å bli introdusert to gongar til Rock And Roll Hall of Fame. I 1998 fekk ho stjerne med bandet Fleetwood Mac. No er også solokarrieren hennar inkludert i det eksklusive selskap, melder Reuters. Janet Jackson, The Cure, The Zombies, Roxy Music, Def Leppard og Radiohead vart også heidra.