Staten vil ha 22 millioner kroner mer fra Westerdals

Bakgrunnen for det nye kravet er at Kunnskapsdepartementet mener at høyskolen Westerdals har fått tilskudd til studier uten godkjenning.

KREVER PENGER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her før høringen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om statstilskudd til høyskolen Westerdals. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

− Vi ser alvorlig på dette. Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fredag.

Det er statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014 som departementet mener er urettmessig utbetalt.

– Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Det er pengene vi nå varsler at vi vil ha tilbake, sier Røe Isaksen.

Dette er Westerdals-saken Westerdals skole Foto: Øzgur Tufan / NRK Ekspandér faktaboks Mellom 2002 og 2012 tok Westerdals 70 millioner kroner mer i skolepenger fra elevene enn de hadde lov til.

Hver elev betalte rundt dobbelt så mye som de skulle - cirka 20.-30.000 per elev hvert år, ifølge DNs beregninger.

Skolen har også drevet linjer uten godkjennelse, med statsstøtte og støtte fra Lånekassen til studentene.

Kunnskapsdepartementet anmeldte 29. mars skolen til Økokrim, og varslet at de vil kreve 56 millioner kroner i tilbakebetaling.

Skolen eies av konsernet Anthon B. Nilsen som igjen eies av brødrene Løvenskiold og Reidar og Gunnar Holsts legat.

I 2014 fusjonerte skolene Westerdals, NITH og NISS.

Høsten 2015 avslørte DN at eierselskapet hadde tatt ut over 100 millioner kroner fra skolene i forbindelse med fusjonen, til tross for forbud mot utbytte.

Den gang var det et studietilbud på Film og TV-akademiet. Skolen har byttet navn flere ganger, og er i dag en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Tidligere har kunnskapsdepartementet krevd tilbake statstilskudd som ble utbetalt for studiene Film og tv, Studio 3D og Scenografi og event.

Ifølge pressemeldingen har Westerdals nå tre uker på seg for å gi sitt tilsvar, før departementet vil fatte et endelig vedtak om tilbakebetaling.