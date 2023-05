Stanser utviklingen av Chat GPT

Chat GPT har tatt verden med storm siden lanseringen i november i fjor.

STOPP: Sam Altman har over hundre millioner mennesker til å bruke Chat GPT, men nå skal utviklingen settes på pause. Foto: AP

Et par måneder senere hadde tjenesten over 100 millioner aktive brukere, noe som gjør Chat GPT til den raskest voksende applikasjonen i internetts historie.

14. mars i år kom den nyeste utgaven, Chat GPT-4. Den er så imponerende at den fikk 500 av de mest innflytelsesrike teknologiekspertene i verden til å sende et bekymringsbrev, der de ber selskapet som står bak om å ta pause i utviklingen av Chat GPT.

I brevet skriver Elon Musk, Steve Wozniak, Stuart Russell og de andre at utviklingen av teknologien går for fort, og skaper «stor risiko for samfunnet og menneskeheten».

I et foredrag ved MIT kommer Open Ai-sjef Sam Altman med en overraskende nyhet: selskapet stanser utviklingen på den populære tjenesten.

– I en tidlig versjon av brevet, sto det at vi holder på å trene GPT-5 akkurat nå. Det gjør vi ikke, og det kommer vi ikke til å gjøre på en god stund, sier Altman.

Chat GPT Ekspandér faktaboks kunstig intelligens-assistent, programmert til å hjelpe med å besvare spørsmål og løse problemer

utviklet av Open Ai, gunnlagt av Sam Altman og Elon Musk i 2015

bruker maskinlæring av språkmodeller til å produsere tekst

har ingen informasjon etter 2021

snakker norsk

Større er ikke nødvendigvis bedre

GLAD: Ki-forsker Inga Strümke har nettopp sluppet bok om kunstig intelligens, der hun blant annet roper varsku for hvor teknologien kan ta oss. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

– Jeg ble veldig glad for utspillet fra Sam Altman. Som forsker på kunstig intelligens så er det ekstremt lite tilfredsstillende at et system blir bedre bare fordi det blir større.

Det sier Ki-forsker Inga Strümke. Hun sier det er enormt ressurskrevende å lage en bedre versjon av Chat GPT enn den som allerede finnes.

– Altman mener nok at vi ikke kan forvente en GPT-5 som er enda større. De tenker at det er lite å hente på å bare gjøre modellene større. Det er veldig mange Ai-utviklere som jobber med dette, det krever mye ressurser.

I tillegg til mennesker, koster Ki-utvikling enorme mengder kraft.

– Klimaavtrykket av å trene opp en stor språkmodell er helt perverst. Vi snakker om så utrolig mange levde menneskeliv, med alt kjøttet vi spiser og flyreisene vi tar.

Atombomber til alle

Gigantiske hopp i teknologien har skjedd flere ganger i løpet av menneskenes historie. Men tempoet vi ser nå er noe helt nytt, mener Strümke.

– Se for deg at det samme hadde skjedd med Manhattan-prosjektet. USA forsker litt på atomvåpen, og tre uker senere kan alle få sin egen atombombe. Den korte veien fra forskning til publisering, gjør at vi ikke rekker å summe oss og tenke litt.

Hun er ikke alene om å være bekymret.

Mandag sluttet Geoffrey Hilton i Google, mannen som blir omtalt som den «kunstige intelligensens gudfar».

– Jeg forlater Google for å kunne snakke fritt om risikoen Ki utgjør, sa Hinton til New York Times.

Open Ai på sin side, har ingen planer om å stoppe å lede verdens forskning på kunstig intelligens. Selv om Sam Altman ikke skal utvikle en ny Chat GPT, stopper ikke forskningen.

Selskapet kommer til å fortsette utviklingen den allerede eksisterende Chat GPT4, men uten å gjøre språkmodellen noe større.

– Vi skal ikke lage større modeller. Vi skal lage dem bedre, sier Altman.