Sophie Elise om tiden etter Instagram-bråket: – Mitt faktiske rehab

– Lite visste jeg at dette var mitt faktiske rehab. Dette sjokket, sier Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, i Sommer i P2.

Den tidligere toppbloggeren, som nå er influenser og forretningskvinne, snakker om tiden etter publiseringen av det omstridte Instagram-bildet i den timelange episoden.

– Jeg avpubliserte bildet så fort jeg skjønte hva det kunne bli tolket som. Men det var for sent. Bildet var blitt fanget opp og delt og ble omtalt igjen og igjen.

Ordknapp om innholdet i posen

Det var i februar i år at Isachsen delte bildet til sine 600.000 følgere på Instagram. Bildet viser Sophie Elise sammen med en annen influenser, der den andre influenseren holder en pose med noe hvitt i.

– Et bilde av meg og en venninne som tok selfie ble postet ved en feiltagelse fra min Instagram. Og det kunne indikere at det var rus involvert. Hun holdt en liten pose med noe hvitt i hånda. Jeg skrev at «livet blir ca. en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», sier Isachsen.

To uker senere sluttet influenseren med å lage podkasten «Sophie og Fetisha» sammen med venninnen Fetisha Williams for NRK.

– Skandalene er ikke gjennomtenkte

Dette er ikke første gangen Isachsen står i midten av stormen, og nettopp det er temaet for intervjuet i Sommer i P2.

I 2019 ble det full mediestorm med påfølgende debatt da Isachsen ble omtalt som «Norges farligste forbilde» av influenserkollegaen Kristin Gjelsvik. To år senere ble det nok en gang storm, da hun mottok verstingprisen Gullbarbie av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Selv tror Isachsen at noe av grunnen til at hun har havnet i så mange kontroverser handler om at hun er impulsiv og ikke tenker så mye på konsekvenser.

– Jeg sitter ikke og tenker: «her er mitt neste sjakktrekk». Det hadde vært gjennomskubart. Hvis man ser på skandalene og kontroversene så virker det ikke så gjennomtenkt, og det er fordi de ikke er det, sier hun på telefon til NRK.

Trakk seg fra ny podkast

Det siste året har hun også skapt store overskrifter ved flere anledninger.

Som i september da det ble kjent at hun hadde tilbrakt fem uker på rehab i Gjerdrum, fordi hun over en lengre periode hadde vært pilleavhengig. Nylig sto hun nok en gang i medias søkelys, da hun plutselig trakk seg fra den nye podkasten hun opprettet med venninnen Fetisha etter bruddet med NRK.

– Det er ingenting personlig mot henne. For meg føltes det riktig å trekke seg.

– Jeg er en ekstremt åpen bok. Men når man lager en podkast og snakker om sex og drikking, også skjer det med bildet. Da føltes premisset feil, forklarer hun videre.

– Oppvekkeren jeg trengte

Siden hun ble kjent har Isachsen utallige ganger fått spørsmål om hva hun tenker om å være et forbilde.

Hennes første bok bærer tittelen «Forbilde». Hun har også ordet tatovert på armen. Likevel har hun hatt et ambivalent forhold til tittelen, og ikke alltid ønsket å kalle seg for det.

Nå mener Isachsen at noe har endret seg.

Hun beskriver tiden etter bråket om Instagram-bildet som oppvekkeren hun trengte. Til tross for at hun var på rehab i Gjerdrum i september, har de siste månedene føltes som den faktiske rehabiliteringen.

– Når du holder på å miste alt, blir hvem du ønsker å være, og hvor du ønsker å havne, krystallklart, forteller hun i episoden, og fortsetter:

– Jeg er klar for å vise det norske folk Sofie, sterkere enn før. Og hvem jeg faktisk er, nå som jeg har kommet ut på den andre siden.