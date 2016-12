– Ja, sier kvinnen bak «Ruth» fra Snøfall.

– Jeg synes det er veldig gøy å være steike forbanna, sur og mutt, jeg er god på det.

Skuespiller Kjersti Elvik ler. Hun er sur og gretten både i rollen som Ruth i Snøfall og som Scrooge i «Et juleeventyr» på teater.

Hun svarer ja på spørmålet om bergenserne har en egen «surhets-faktor» eller et «surhets-talent», om du vil.

– Ja, Steinfeld har jo ryddet veien for oss i mange år egentlig som NRK-medarbeider, fleiper Kjersti.

– Det ligger kanskje til dialekten. Spør du en bergenser i Bergen, så synes jo ikke hun eller han at vi er så sure. Det ligger kanskje lett for meg, jeg vet ikke. Hva sier du. Trond?

Hun spør skuespillerkollegaen i Snøfall, nissen Trond Høvik da NRK møter dem på Marienlyst.

– Nei, du er ikke akkurat type-castet, svarer han muntert. Men er det noen som ruler underholdningsbransjen og popverdenen, så er det bergensere, sier Trond. Sånn har det jo vært siden Harald Tusberg.

FIkk vondt i magen

Allerede før serien startet, reagerte Norsk fosterhjemsforening på NRKs julekalender fordi de mente fosterbarn kunne ta skade av den. Kjersti kjente hele historien før den ble vist og syntes kritikken var ubehagelig.

– Jeg fikk litt vondt i magen, for jeg tenkte; «hva har vi gjort galt, som vi ikke er helt klar over?» Det fikk oss litt ut på glattisen, men nå står vi støtt på beina igjen. Det håper jeg også at fosterforeldre-foreningen gjør. All ros til det arbeidet de gjør.

Ruth er jo egentlig ikke så streng?

– Nei, hun er egentlig bare veldig kantete og klønete.

Skuespillerne Kjersti Elvik og Trond Høvik spiller rollene som fostermoren Ruth og julenissen Julius i NRK-julekalenderen «Snøfall». Du trenger javascript for å se video. Skuespillerne Kjersti Elvik og Trond Høvik spiller rollene som fostermoren Ruth og julenissen Julius i NRK-julekalenderen «Snøfall».

– Behold antikvariatet

I rollen som den strenge og sure fostermoren Ruth i julekalenderen «Snøfall» har hun i hele desember blitt sett av snaut en million seere hver dag. Det virker surrealistisk.

– Hvis du hadde spurt Ruth, så hadde hun nok fått apoplektisk anfall, som vi sier i Bergen.

Men for Kjersti er det en fest.

– Det er kjekt, det er en fin historie.

Snøfall har allerede blitt omtalt som en klassiker, men Elvik har ikke klart å ta innover seg at hun er i ferd med å bli den oppvoksende generasjonens juleminne på TV.

– Jeg vet ikke om jeg helt har tatt det innover meg. Jeg tror kanskje du må spørre meg igjen om noen år. Henki Kolstad lever jo ikke lenger, men det hadde vært kjekt å spørre ham. Det er en ære, sier Kjersti Elvik.

Henki Kolstad spilte Skomaker Andersen i den gamle julekalender-klassikeren «Jul i Skomakergata».

Elvik forteller at hun blir ropt etter på gaten. «Hei Ruth», sier de. Hun har også fått høre at hun må beholde antikvariatet med portalen til julenisse-verdenen, som Ruth har prøvd å selge.

Løser et logisk problem

Julenissen i Snøfall blåser barnas julegaveønsker inn i glasskuler. Foto: Jon Anton Brekne / NRK

Som julenissen Julius blåser skuespiller Trond Høvik inn julegave-ønsker i julekuler til barna. Slik er han med på å løse et av tidenes største logiske problem:

Hvordan rekker julenissen å dele ut gaver til alle barn i hele verden på en kveld?

– Ja, det er sant. Det drysses rundt i hele verden, sier Høvik.

Siden Trond mangler skjegg og hår, og legger om dialekten i TV-rollen, er han ikke blitt gjenkjent på gaten.

Hvorfor kan ikke julenissen snakke bergensk?

– Nei, da hadde det blitt litt som i «Vennebyen» – og alle var bergensere. Det er kanskje litt fælt for dem som bor i Nord-Norge og i dalstrøkene innafor, ler han.