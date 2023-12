Bruker Snøfall til å lære barna om kreft: – Positivt med åpenhet

- NRKs julekalender, Snøfall, har mottatt kritikk for å inkludere kreft som en del av tematikken.

- Studentongan barnehage i Bodø bruker serien for å lære barna om kreft.

- Barnehagen har ikke vurdert krefttemaet som et problem, men ser det som en mulighet for å snakke om sykdommen.

- Styrer i barnehagen mener serien kan bidra til å gjøre det lettere for barn med foresatte eller andre nære med en kreftdiagnose.

- Kreftforeningen sier at åpenhet og kunnskap om kreft kan gjøre det mindre skremmende for barn.