Snakk MGP med oss!

P3s «Best akkurat nå»-liste er oppdatert

– «Fuck kreften, eg skulle gitt an en på kjæften», rapper han over nedstrippa beats. Kontrastene mellom Kamelens direkte og rå linjer, og dirrende akkorder og sjelfullt kor, gjør låta sterk og rørende, skriver P3s musikksjef Ida Eline Tangen i ukas liste over ny musikk du kan sjekke ut i helga.