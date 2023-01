Snakk MGP med oss under siste delfinale!

Vixen Awards: Julie Lorentzen ble årets influencer

Prisutdelingen Vixen Awards 2022 gikk i kveld av stabelen. Her samlet landets største influensere seg for å hylle hverandre med glitter og glans.

Stemningen var tidlig satt da programleder Alexandra Joner begynte showet med å vitse om alt fra bransjens mange samlivsbrudd til aktuelle hendelser fra det siste

året:

– Jeg ville jo skrive en vits om Atle Antonsen, men den vitsen ble for mørk til å være med her, sa hun til en blanding av latter og sjokkerte ansikter fra salen.

I salen var også prinsesse Märtha Louise til stede, som fikk være vitne til at datteren Leah Isadora Behn vant prisen for årets beautyinfluencer for andre år på rad. Takketalen rettet hun mellom annet mot å tørre å «legge ut ting» uten å bry seg om hva andre tenker:

– Og en ting jeg har tenkt veldig mye på i det siste, er sånn bare å – sorry, mamma! – å gi faen i hva noen har å si.

Kveldens kanskje mest prestisjefulle pris, «Årets Influenser», gikk til Julie Lorentzen. Hun var ikke til stede under utdelingen, men den tydelig rørte kona Camilla Lorentzen mottok prisen på hennes vegner.

Mot slutten av showet ble det også klart at Juryens Hederspris gikk til Emilie Nereng. Denne prisen deles ikke ut hvert år.

Her er vinnerne i alle kategoriene:

* Mote: Jenny Skavlan

* Beauty: Leah Isadora Behn

* Helse: Wasim Zahid

* Sport og trening: Magnus Midtbø

* Reiseliv: Julie Valsø

* Underholdning: Johanne Massey

* Livsstil: Julie Lorentzen

* Interiør, bolig og uterom: Mads Clemmetsen

* Mat: August og Martin

* Bærekraft: Hanne Lene Dahlgren

* Gullpenn: Frida Marie Grande

* Sterke mening: Kaveh Rashidi

* Forbilde: Morten Marius Skau

* Stjerneskudd: David Mokel

* Business: Fæbrik

* Folkets favoritt: Jørgine Massa Vasstrand

* Årets influencer: Julie Lorentzen

* Juryens hederspris: Emilie Nereng