små bokstaver er det nye store

«bad guy»

«i wanna be your girlfriend»

«good 4 you»

Tre kjente låttitler fra de tre siste årene, slik de står skrevet i strømmetjenestene, fra henholdsvis Billie Eilish, Girl in red og Olivia Rodgrigo.

Neida, det er ikke første gang kunsten kødder med grammatikken. Men når vår egen Girl in red konsekvent driter i hva vi lærte på skolen er det verdt å undersøke saken.

– Dette er jo historien om hvordan et popkulturelt fenomen plutselig oppstår, sier Audun Molde.

Audun Molde kan mye om musikk. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Han er musikkviter ved Høyskolen Kristiania og har skrevet bøker om musikkhistorien. Molde mener den nye «trenden» først og fremst har en praktisk funksjon:

– Ved å droppe stor forbokstav legger man tydeligere merke til titlene i listene på strømmetjenestene.

Men bruken av små bokstaver, også kalt minuskler på fagspråket, handler om mye mer enn det.

minimalisme?

Internett har selvfølgelig registrert trenden. Nettstedet Quartz skrev om fenomenet allerede for to år siden. Både om tendensen ved at mange artister (ofte rappere, inspirert av KENDRICK LAMAR?) skrev titler med kun store bokstaver.

Men også om den minimalistiske stilen som var i ferd med å oppstå blant visse unge musikere.

Folk på youtube og reddit har lenge prøvd å finne ut av hvor dette kommer fra. I mellomtiden dukker det stadig opp nye artister med et svært avslappende forhold til rettskrivning.

Ferskeste medlem i liten-bokstav-klubben er popfenomenet Olivia Rodrigo. Slik ser titlene på hennes album ut:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– skal ikke gjøre det igjen

I Norge er stjerneskuddet Girl in red blitt de små bokstavers fanebærer.

NRK har bedt om å få en prat med henne om temaet. Det fikk vi ikke, men avslaget vi mottok fra manageren passer godt inn i denne sammenhengen:

«Girl in red er på skrivetur og kan derfor ikke stille til intervju.»

Om artisten skriver med små eller store bokstaver på turen vites ikke.

Heldigvis var musiker Lasse Lokøy tilgjengelig for en prat. På hans nye album «badminton» er alle titlene skrevet uten stor forbokstav:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg ble nok inspirert av andre, blant annet Girl in red, innrømmer han.

Artisten ønsker ikke å snakke i store bokstaver, men snakker gjerne om små forbokstaver:

– Å skrive det sånn gir en deilig estetisk følelse som ikke føles så påtatt. Selv om det kanskje er litt påtatt likevel, humrer Lokøy.

– Mange gjør dette nå. Kan det ta vekk noe av effekten?

– Hehe, jeg tror nok ikke jeg kommer til å gjøre det igjen, hvis jeg skal være ærlig. Jeg føler meg litt ferdig med det. Det føltes kult ut for et år siden, men ikke nå.

Lasse Lokøy er også bassist i bandet Sløtface. Foto: Maren Kvamme Hagen / NRK

er ariana GRANDE «synderen»?

Sangtitler har riktignok blitt skrevet på denne måten tidligere i musikkhistorien. Blant annet kom den amerikanske rapperen Post Malone med hiten «rockstar» i 2017.

Men flere mener det var artisten Ariana Grande som har «skylda» i å starte trenden om å mer konsekvent gi langfingeren til grammatikken.

Etter tre album kom hun i 2018 med et fjerde som het «Sweetener» der de fleste låttitlene plutselig var skrevet uten stor forbokstav.

Og vipps, så het plutselig Karpe sin låt «skittles» og Girl in red sin låt «i wanna be you girlfriend».

Tilfeldig?

Kanskje/kanskje ikke.

generasjon digital

– Denne generasjonen med artister og musikere har vokst opp med å kommunisere digitalt. Da er det helt naturlig at de tar i bruk den kommunikasjonsformen i kunsten sin, sier Molde.

Men skriver unge med liten forbokstav på internett?

Ja, i følge nettstedet Mashable har det i en periode vært hipt å skru av funksjonen på telefonen som gjør at det automatisk blir stor bokstav i starten av en setning.

Slik gjør du det på iphonen din, hvis du har blitt inspirert:

Skjermdump fra en iphone som heretter dropper automatiske store bokstaver.

Nettstedet omtaler trenden nærmest som en anti-automatisk-stor-bokstav-bevegelse, der målet er å virke mer «chill» og avslappet. Et norsk og et engelsk ord som forøvrig betyr det samme.

Folk som skriver uten stor forbokstav identifiserer seg med hverandre, står det i artikkelen.

Da er det kanskje ikke unaturlig at også unge artister ønsker at fans skal identifisere seg med dem.

ånei! nå vil alle unge begynne å skrive feil?!

Men herregud! Hva slags påvirkning har dette på de unges språklige utvikling?

Musikkviter Audun Molde minner oss på hvor mye makt musikalske forbilder kan ha:

– Vi må faktisk huske at dette er veldig innflytelsesrike artister.

Hinter han seriøst til at unge folk kan bli inspirert til å skrive alt mulig uten grammatiske regler? Nei. Men la oss likevel spørre noen som har peiling.

– Erfaringen vår fra skolen er at ungdom er veldig flinke til å skille mellom de ulike kontekstene når de skriver, sier forsker Randi Solheim ved NTNU.

Hun er språkprofessor og følger med på utviklingen over hvordan vi velger å formulere oss skriftlig.

– Det er veldig flott at forbildene leker med språket. Det inspirerer unge til å være kreative, sier hun.

språkets m(in)uskler

Bare for å være på den sikre siden spurte vi også Norges overhode når det gjelder språk: Direktøren i Språkrådet.

Åse Wetås liker språk. Foto: Svein Arne Orvik / NRK

Hun var usikker på om hun skulle uttale seg, men ønsker å si noe nå som ryktene har begynt å versere om ubrukte versaler.

– Nei, vi er ikke bekymret for dette, sier språkdirektør Åse Wetås.

– Det vi faktisk ser er at store bokstaver foran noen ord brukes litt for ofte.

– Så små bokstaver er å foretrekke?

– Ja, men på rett plass, til rett tid.

– takk for intervjuet.