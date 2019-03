Slik skal NRK finansieres i fremtiden

Saken oppdateres.

I dag legger kulturminister Trine Skei Grande fram den nye Mediemeldingen. Det skjer på landsmøtet til Landslaget for lokalaviser i Drammen.

Meldingen skal legge grunnlaget for regjeringens mediepolitikk framover.

– Nyhetsmedier har en samfunnsverdi som går utover enkeltinnholdet. Nyhetsmedier han en verdi som demokratiske meningsdannere, som kontrollorgan for maktutøvere og som forvaltere av språk, kultur og en felles identitet, sa Grande under pressekonferansen.

Det som blant annet kommer fram i den nye meldinga er at lisensen fjernes og at NRK skal finansieres over skatteseddelen. Den nye skatten er basert på person, og innebærer en NRK-skatt på maksimalt 1700 kroner, i motsetning til lisensen som tidligere lå på over 3000 kroner per husstand med en TV.

Det vil si at en husstand med to personer som tjener over 350 000 kroner hver i året, vil betale 3400 kroner i NRK-skatt, mens en person som bor alene og tjener over 350 000 kroner i året, bare vil betale 1700 kroner i året.

– Vi er veldig fornøyd med etter 6–7 års arbeid endelig får en ny finansieringsmodell. Det er viktig for NRK. Den nye modellen gir en bedre forutsigbarhet. Men jeg vil advare mot å undervurdere det å ta en allmennkringkaster inn på statsbudsjettet, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fredag.

Ny finansieringsmodell for NRK

– Nesten alle husstander betaler cirka 3000 kroner til NRK i dag. Den regninga slipper man med den nye modellen. De som tjener mest kommer til å få mest skatteskjerpelse, og de som tjener minst slipper vel unna noe rimeligere. Sånn som på alle andre formål som blir betalt med skatteseddelen, sier kringkastingssjef Eriksen.

I mediemeldingen kommer det frem at NRK skal finansieres over skatteseddelen, og ikke som en egen lisens. Stortinget vil vedta den økonomiske ramma og NRKs styringssignal hvert fjerde år.

Regjeringa vil:

Avvikle kringkastingsavgiften fra 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt finansiere NRK over statsbudsjettet.

Skape inndekning på skattesida i innføringsåret ved at personfradraget blir redusert.

Etablere en ordning som gir NRK kompensasjon for inngående merverdiavgift.

Med den nye finansieringsmodellen vil det bety at en husstand med én skattebetaler betaler mindre, enn en husstand der det er flere skattebetalere.

Med den nye finansieringsmodellen blir den maksimale NRK-skatten rundt 1700 kroner. Skatten beregnes ut fra personinntektenm, og skal betales av alle over 17 år:

Inntekt inntil 150 000 kroner, vil NRK-skatten bli på 100 kroner.

Inntekt mellom 150 000–200 000 kroner, vil den bli på 900 kroner.

Inntekt på mellom 200 000–250 000 kroner, vil den bli på 1400 kroner.

Inntekt mellom 250 000–350 000 kroner, vil den bli på 1600 kroner.

Inntekt over 350 000 kroner, vil bli på 1700 kroner.

Er ikke redd for politisk styring

Meldingen gir også NRK nye og utvidede krav til det journalistiske oppdraget som skal utføres. NRK skal dekke opp de «tematiske og geografiske medieskyggene». Det innebærer at NRK får et særlig ansvar for å dekke stoffområder som i liten grad dekkes av andre, som for eksempel klima.

– Det er en tydelig tilnærming fra Regjeringen om at oppdraget vi har i dag ligger fast. Vi har allerede et oppdrag som skal dekke de tematiske skyggeområdene. Uten NRK ville det ikke vært så mye samisk-, barne- eller kulturinnhold, men jeg tror det ligger en bekymring fra Regjeringen, som jeg deler, om at det enkelte områder ikke har medier som dekker for eksempel det som skjer med de nye regionene, sier Eriksen.

NRK har i dag 15 regionkontorer som sammen med lokalpressen dekker store deler av landet. De utvidede kravene sier altså at NRK i større grad skal sørge for å dekke hele landet, også de områdene som i dag ikke er like mye i mediebildet.

– Er ikke dette politisk styring av det redaksjonelle innholdet til NRK?

– Nei, NRK har et oppdrag som består av 60 krav. Det handler om norsk språk, norsk musikk, at vi skal ha distriktsnyheter, at vi skal ha noe for barn og ungdom. Her handler det om at vi også skal passe på geografiske blindsone. Det sier jo ikke noe om hvordan vår redaksjonelle tilnærming til stoffet skal være, sier Eriksen.

Støtten til lokalavisene styrkes

Det blir en endring i hvordan mediestøtten som helhet blir prioritert. Lokalavisenes støtte styrkes, mens de ti som får mest i dag, kommer til å få mindre.

Årsaken til dette er at man ønsker å styrke mediemangfoldet i landet.

– Robuste lokalmedier er med på å synliggjøre opprettholde demokratiske funksjoner i hele landet, sa Grande på pressekonferansen fredag.

I tillegg etableres Mediestøtterådet som et nytt organ, med Medietilsynet som sekretariat. Rådet skal forvalte tilskuddsordningene til mediene, på samme som Kulturrådet forvalter kulturtilskuddene.

Siv Jensen: – Mer rettferdig ordning

Finansminister og leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen, er fornøyd med de nye endringene.

– FrP har i alle år kjempet for å fjerne NRK-lisensen. Nå slipper folk å se denne regningen igjen, skriver hun i en e-post til NRK.

Ifølge Jensen er noe av bakgrunnen for disse endringene også at det var veldig kostnadskrevende å kreve inn NRK-lisensen.

– NRK kommer til å finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen. Resultatet blir en mer rettferdig ordning der enslige og folk med lav inntekt betaler langt mindre. Endringen vil forenkle og redusere innkrevingskostnadene, skriver Jensen videre.