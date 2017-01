TERNINGKAST ÉN: Sandvika Storsenter bidrar til at kommunesenteret i Bærum kommune får lav score for sin sentrumsløsning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

TERNINGKAST SEKS: Kjerkgata på UNESCO-vernede Røros. Bergstaden får skryt for sitt bevisste forhold til byutvikling. Foto: Hans H. Bjørstad

– Norge har 900 kvadratmeter kjøpesenter per 1000 innbyggere, fastslår Ronny Spaans.

Forfatteren er kritisk til at norske byer og tettsteder i stadig større grad blir preget av kjøpesentre.

I boka «Kjøpesenterland» slakter og hyller han ulike tettsteder og byer for sine sentrumsløsninger, og gir – i god norsk pressetradisjon – terningkast til hvert sted.

Fire steder får én på terningen

Spaans har tildelt fire tettsteder lavest mulige score på terningen: Sandvika, Førde, Ørsta og Gran. I den andre enden av karakterskalaen er det to steder som får full pott, nemlig Røros og Lom.

Ronny Spaans' terningkast til norske tettsteder Ekspandér faktaboks Terningkast seks Lom

Røros Terningkast fem Norheimsund

Levanger

Risør

Kongsvinger

Lillehammer

Trondheim

Bergen Terningkast fire Tromsø

Hamar

Drammen

Volda

Molde

Sandefjord

Hammerfest

Ålesund

Kongsberg

Rakkestad

Voss Terningkast tre Brønnøysund

Arendal

Tønsberg

Bodø

Kristiansand

Fredrikstad

Oslo Terningkast to Alta

Bø i Telemark

Sandnes Terningkast én Ørsta

Sandvika

Førde

Gran

Spaans skriver at Norge nå står midt oppi en av de største arkitektoniske omformingsprosessene i historien, der utviklingen i retning av flere kjøpesentre er dramatisk.

Han mener at kjøpesentrene fører til mer bilbruk, gir dårlige vilkår for myke trafikanter, er negativt for mangfoldet, og drepende for torg, parker og andre møtesteder i byrommet.

«Handelsparken vil bare tillate én menneskelig handling, og det er shopping», skriver Spaans i boka.

Sandvika får slakt

Det er det 60.000 kvadratmeter store Sandvika Storsenter som bidrar til at kommunesenteret i Bærum får slakt og terningkast én.

Spaans mener at kjøpesenteret mangler innsyn og kontakt med omverdenen, og at en by med kvartalsstruktur ville gitt fasade, kafeer og kommunikasjon.

Senterdirektør Kathrine Ingerø ved Sandvika Storsenter bryr seg ikke så mye om kritikken fra forfatteren.

– Vi har 200 butikker her, det er kø av leietakere som vil inn, og få som vil ut. Undersøkelsene våre viser at både kunder og leietakere er glade i oss.

– Men det kunne vel vært penere og ikke tatt så mye plass i Sandvika?

– Det kan jo diskuteres. Nå skjer det mye spennende i Sandvika by, og vi skal spille på lag med dette i større grad og bidra under transformasjonen. Vi skal åpne opp senteret mer enn vi gjør i dag, sier hun.

Vil ha nasjonal debatt

Spaans reagerer på at Lambda og Regjeringskvartalet debatteres i beste sendetid, men at det ikke diskuteres hvordan sentrumsutviklingen på mindre steder i Norge foregår.

Han viser til at Norge ifølge en rapport fra eiendomskonsulentselskapet Cushman & Wakefield har 926 kvadratmeter kjøpesenter per 1000 innbyggere. Det er desidert høyest i Europa.

– Er ikke kampen mot kjøpesentrene tapt?

– Nei, i USA går noen drastisk til verks, og i byen Mashpee har man fjernet kjøpesenter, bygd opp en ny by, med små gater, smug, og koselige butikker. Ikke butikker knyttet til en kjøpesentereier som bestemmer hva slags butikker folk skal besøke.