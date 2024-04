Vil bygga bybane som ikkje heng saman med resten

Det er vel berre i Bergen at ein diskusjon om bybanetrasé kan bli ei årelang nasjonal stridssak – nokon vil seia ein internasjonal skandale.

Skal Bybanen byggast framfor dei ikoniske mellomalderbygga på Bryggen, som står på Unesco si verdsarvliste? Eller i tunnel i fjellet bak?

Dette spørsmålet har vore favorittkrangelen til bergensarane i over ti år. Argumenta er mange og kjenslene sterke.

Bybanen passerer Paradis heile tida, men når det gjeld neste utbyggingstrinn er debatten, finansieringa eller framdrifta ikkje akkurat paradisisk. Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Kva viss vi tenker motsett?»

Saka har også paralysert, dominert og engasjert det politiske Bergen. Bybanelinje 3 nordover til Åsane bydel har rett og slett blitt ein gordisk knute.

I BT sist veke tok fylkesordførar Jon Askeland frå Senterpartiet til orde for eit forslag som kanskje kan kutta over knuten:

Å byrja bybanebygginga i motsett ende, altså banehalvdelen lengst vekke frå trøbbelet i Bergen sentrum.

– Vi har tenkt så det har knaka, for å prøva å løysa utfordringa Bergen, fylket og staten kollektivt står oppe i. Det trengst ei løysing som sikrar snarast mogleg kollektivutvikling innanfor kostnadsramma som staten set, seier han.

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) meiner dei politiske og økonomiske utfordringane kan løysast ved å starta bybaneutbygginga i Åsane i staden for i Bergen sentrum Foto: Oskar Rennedal / NRK

Forslaget om å «snu saka på hovudet» inneber å bygga ein bane som er ubrukeleg i mange år. Bybanevognene kan ikkje køyra der før banen blir kopla saman med sentrum og dei to eksisterande linjene til Flesland i sør og Fyllingsdalen i vest.

– Vi kan byrja med bybaneutbygging frå nord. Grunnarbeidet er jo svært og krevjande. Då sparer vi tid. Og så kan vi gå laus på sentrumstraséen når bystyret landar ei løysing.

– Meiner du når eller viss?

– Bergen klarer å landa dette her, men det er ein kamp mot klokka. Klarer vi ikkje det, så risikerer vi at vi får eit trafikalt infarkt i Bergen.

– Er det merkeleg å byrja i ytterenden og risikera å få ein bane som ikkje heng saman med resten?

– Den kjem til å henga saman. Det er breitt fleirtal i bystyret for bybane til Åsane, seier Askeland.

Meiningane er delte: vil det vera ei velsigning eller ei katastrofe å bytta dagens biltrafikk ut med Bybanen langs Bryggen? Foto: Bergen kommune

Omkampen

Men det er det ikkje alle som er trygge på.

Det politiske arbeidet med å bygga Bybanen i Bergen har aldri gått heilt på skjener. Det har vore mange kjeppar i hjula undervegs.

Både Høgre og Arbeidarpartiet – og fleire andre parti – har opp gjennom åra skifta standpunkt om Bybanen langs Bryggen. Og spørsmålet har velta makta for begge partia.

Men våren 2023 vedtok bystyret i Bergen omsider reguleringsplanen for linje 3: Bybanen til Åsane skulle gå via framsida av Bryggen.

Så kom lokalvalet på hausten. Høgre hadde i valkampen lova å ikkje ta omkamp på trasévalet, men gjorde det likevel.

For å få fleirtal og ta byrådsmakta frå Arbeidarpartiet, godtok byrådsleiar Christine Meyer i Høgre kravet frå mellom andre protestpartiet Bergenslisten om å laga ei ny utgreiing av tunnelalternativet.

Christine Meyer i Høgre garanterte veljarane eit ja til Bybanen langs Bryggen, men braut lovnaden like etter valet i haust. Foto: NRK

Innspel

Det nye byrådet jobbar altså med ein plan B i tillegg til den plan A som det gamle bystyret vedtok i fjor.

Tysdag ettermiddag inviterte byutviklingsbyråd Christine Kahrs frå Høgre «alle i Bergen» til innspelsmøte om kva tunnelutgreiinga bør innehalda.

– Eg skal ta imot innspel frå befolkninga, frå interessentar, frå alle som føler at dei ikkje har blitt høyrde hittil i bybanesaka.

Til NRK svarar ho likevel at det er viktigare for byrådet å få bygd Bybanen til Åsane enn å unngå at banen blir bygd framfor Bryggen.

– Dette er jo eigentleg eit minefelt, sjølv om det ikkje burde vere det. Bybanen fungerer. Det ser vi jo i dei andre bydelane. Eg tar sjølv Bybanen mykje. Det fungerer fantastisk, seier Kahrs.

Av eller på sporet?

Men uvissa om kva Bergen «eigentleg vil», har medverka til at regjeringa ikkje føreslår statleg løyving til bybaneutbygginga i Nasjonal transportplan for dei neste tolv åra (2025-2036).

Dermed har Bybanen nok ein gong køyrd seg fast, eller spora av, eller tvert om kome på rett spor, alt etter kven du spør.

– Har byrådet øydelagt for bybaneframdrifta ved å ta omkampen med ny tunnelutgreiing?

– Eg får inderleg ikkje håpa det. Åsane treng ein bybane. Denne bydelen har stagnert dei siste åra. Ein treng å få færre bilar på vegane og fleire til å ta bybanen. Det er det store målet mitt at vi klarer å få det til, seier Kahrs.

Byutviklingsbyråd Christine Kahrs skal laga ei ny utgreiing av bybanetunnel bak Bryggen, men seier det viktigaste er å få bygd banen, uansett om det blir her framfor Bryggen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Byråden: – Komplisert!

Ho lova å vera «veldig lydhøyr» til innspela.

– Det er mange som ikkje kjenner at dei har blitt høyrde før, og mange som meiner at arbeidet som er gjort før er veldig bra. Så nå skal eg lytta, med store øyrer og liten munn.

– I denne saka går splittinga mellom parti, gjennom parti, gjennom familiar, gjennom nabolag. Det er så komplisert! seier byutviklingsbyråden.

På talelista stod alt frå fylkesordføraren til fem privatpersonar som berre snakka for seg sjølve. Men dei fleste av dei 23 representerer ulike organisasjonar med sterke meiningar for eller mot å bygga bybanen til Åsane via framsida av Bryggen i Bergen.

– Bergen må snarast mogleg utvikla kollektivsystema mot nord. Det er det viktigaste Bergen står overfor. Vi har ikkje tid til å venta på det, seier Askeland.

– Meiner du dermed at byrådet må droppa ei tunnelutgreiing som forseinkar bybaneutbygginga?

– Nei, men eg seier at vi har faktisk dårleg tid.

SV fryktar ytterlegare utsetting

Fylkesordføraren vil verken uttala seg om bybanetrasé langs Bryggen eller om tunnelutgreiinga forkludrar framdrifta.

– Det meiner eg ingenting om.

– Kan det vere at forslaget ditt legitimerer ei tunnelutgreiing som fleire parti er imot?

– Det legg vi oss ikkje borti. Vi foreslår berre ei løysing som sikrar at kollektivutviklinga går snarast mogleg, seier Askeland.

Sosialistisk Venstreparti (SV) meiner forslaget om å byrja bygginga «i den andre enden» ikkje er ideell.

– Vi fryktar at byrådet vil utsetta bygginga ytterlegare viss den nye tunnelutgreiinga viser at tunnel blir like fordyrande som tidlegare utrekningar har vist, seier gruppeleiar Mikkel Grüner.

Han seier SV håpar at forhandling med regjeringa om prioriteringane i Nasjonal transportplan kan få pengar til Bybanen inn i planen.

Fire organisasjonar om bybanetraséen Ekspander/minimer faktaboks Stiftelsen Bryggen: Stiftielsen Bryggen er kraftig mot å legga bybanetraseen der. – Vi har jo følt at vi har møtt ganske døve øyre. Heile prosjektet må ha tillit både av den politiske posisjonen og opposisjonen, og ikkje minst bergensarane, seier styremedlem Jannike Rundshaug Foss. Stiftinga er opptatt av å få realistisk oppdaterte kostnader for begge alternativa, inkludert samfunnsøkonomiske gevinstar. – Då er vi overtydde om at tunnelløysinga kjem veldig godt ut. Ein annan ting som er veldig viktig: Å fjerna gjennomgangstrafikken over Bryggen. – Er det verre å få bybane der enn dagens trafikkbelastning? – Ja. Men begge delar må vekk. Bergenslisten: Den kanskje mest ihuga tunneltilhengaren er gruppeleiar Trond Tystad for Bergenslisten. Partiet som i fjor haust vann stor makt i byen ved å komme i vippeposisjonen som gav Høgre byrådsmakt. No ser han fram til å få utgreidd tunnel på nytt. – Bryggen skal vera noko anna enn ein transportkorridor. Eg vil snakke om arkeologiske kostnader, kostnaden av verdien av bygrunn, dei fire milliardane i tap for næringsliv i anleggsperioden. Kort sagt vil få fram at alle fordelane ved tunnel må med i ei utgreiing. Beboerforeningen i Sandviken: Arne Sælen i Beboerforeningen i Sandviken ønsker seg ikkje ein lang bybanetunnel, fordi området då på ein måte vil bli forbikøyrd. – Det er ikkje nok å berre vurdera ein tunnel. Også dagløysinga i Sandviken må takast med i denne utgreiinga. Vi ønsker å ha bybanen nede i Sjøgaten og Sandviksveien, for der ligg dei aller fleste bedriftene og 60-70 prosent av bustadane. For det andre må det utgreiast kvar tunnelen skal komma ut. For der er fleire moglegheiter, seier han. Naturvernforbundet Hordaland: Organisasjonen har gitt sterk støtte til å bygga bybanen til Åsane langs Bryggen, slik bystyret vedtok før valet i fjor. – Men også tilleggsutgreiinga av eit tunnelalternativ må bli gjort skikkeleg. Vi ønsker å bidra til at ho er best mogleg, og først og fremst å få samanliknbare tal på alt frå kostnader og tilbodet til reisande, til miljøøydeleggingar, seier leiar Tom Skauge.

Vil ikkje ha full debatt

Byutviklingsbyråd Kristine Kars var spent framfor innspelsmøtet i ettermiddag.

– Eg har bede om innspel på kriterium for tunnelutgreiinga, og på kva folk har sakna i tidlegare utgreiingar. Det er det eg er på jakt etter. Ein full bybanedebatt er det ikkje rom for nå.

– Vil tunnelutgreiinga løyse floken med bybanen til Åsane?

– Det veit eg ikkje, men eg håpar det. I alle fall at vi kan få litt betre svar.