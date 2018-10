Stor ståhei om Chris Pines penis

Et glimt av kronjuvelene til hovedrollen i Netflix-filmen «Outlaw King» har fått film- og kjendispressen til å fnise høylytt i lengre tid etter visningen på Toronto Filmfestival. Ikke rart at så mange mannlige skuespillere skygger unna nakenhet, oppsummerer The Guardian, som setter spørsmålstegn ved journalistikken i blant annet Vanity Fair og Vulture. Chris Pine føyer seg herved inn i rekken av mannlige kolleger som Richard Gere i «American Gigolo», Harvey Keitel i «Piano», Ewan McGregor i «Perfect Sence», Ashton Kutcher i «Spread», for å nevne noen.