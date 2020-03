Sesongstart for Beat for Beat og ny musikkquiz

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Get Ur Freak on ».

Hvilket navn har han her?

Multicyde var en norsk hiphpo-duo fra rundt år 2000. Hvem fikk de med til å synge på sine sanger, blant annet på «Not For The Dough»?

Not For The Dough

8/12 N.W.A.

Her er noen av medlemmene fra N.W.A. Fra v.: Dr. Dre, Ice Cube og MC Ren Foto: Greg Allen / Ap

En av de viktigste hiphop-gruppene på USAs vestkyst fra 80-tallet og nesten opp til i dag var gruppen N.W.A.. Hva står disse initialene for?