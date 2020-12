Sender filmer rett på strømmetjenester: – Et svik for kinoene

Hollywood-filmstudioet Warner Brothers går nye veier når neste års filmpremierer skal lanseres. I det amerikanske markedet skal 17 av filmene deres – inkludert antatte blockbustere – slippes på kino samtidig som de blir tilgjengelige på strømmetjenesten HBO Max.

Filmregissøren Christopher Nolan, som er en av vår tids mest innbringende regissører, er blant dem som reagerer sterkt på denne avgjørelsen. Han har laget en rekke filmer for Warner, men ikke fått vite om disse planene.

Også her i Norge diskuterer filmbransjen nå hvilke konsekvenser dette vil kunne få for kinoene.

Christopher Nolan har regissert en rekke filmsuksesser for Warner, og er rasende på avgjørelsen om å slippe filmer på kino og strømming samtidig i USA. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ønsker enighet

Programdirektør for Nordisk Film Kino, Christin Berg, er overrasket over utviklingen, men innser at pandemien gjør at fanden spiser fluer.

– Warner Bros har hele tiden bedyret hvor viktige kinoenes visninger er for filmene. Det føles som et svik for kinoene. Samtidig er det unntakstilstand. Kinoene i USA er stengt og filmselskapene får ikke tilbudt filmene sine på vanlig måte, sier hun.

Warner innrømmer også selv at det dreier seg om kreative løsninger for å kunne navigere seg økonomisk det neste året. Globalt antas det at billettsalget på kinoene faller med 66 prosent i år sammenligna med fjoråret. I tillegg ses grepet som et forsøk på å styrke strømmetjenesten HBO Max, som består av alt innholdet til HBO og Warner Brothers. I Norge erstatter den HBO Nordic neste år.

Programdirektør for Nordisk Film Kino, Christin Berg, sier at de store studioene er avhengige av inntjeningene til filmene som de får via kinoene. Foto: Jo Michael

Vanligvis er det en viss tid fra en film har premiere på kino til den slippes på en strømmekanal. Christin Berg sier at det er tydelig at kinovinduet er under press, og at spesielt under korona har folks vaner endret seg.

Berg er riktignok ikke bekymret for kinoenes eksistens, men mener bransjen må komme til enighet.

– En ting er helt sikkert, vi kinoer er helt avhengige av nye gode filmer og de store produsentene er like avhengige av kinoene. Ellers kan de ikke lage like store og spektakulære filmer etter hvert. Derfor håper jeg at bransjen kan komme frem til en avtale som gagner alle, sier hun.

– Publikum taper mest

Filmregissør Erik Poppe, som er kjent for filmer som «Kongens Nei» og «Utøya 22. juli», synes utviklingen er trist. Han mener det er strømmeselskapene som presser frem denne utviklingen, og at den også ses i Norge.

– Også her har det kommet henvendelser fra strømmeselskaper om å kjøpe en film, ta den ut av kinomarkedet og rett på visningsplattform. Og det vil nok skje igjen, sier han.

Poppe sier det er det er en trist utvikling som til syvende og sist går mest utover publikum.

– Personlig er jeg overbevist om at mange vil tape på dette. Først og fremst vil publikum tape på dette om de ikke får anledning til å se filmer som er best egnet til å ses på kino.

– Personlig er jeg overbevist om at veldig mange vil tape på dette. Først og fremst publikum, som ikke får se filmer som er ment for den meste egnede presentasjonen, sier Erik Poppe Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

For ham er det en ikke-tanke å skulle lage en film som ikke får kinovisning:

– Ikke ring meg og be meg om å lage en film hvis den ikke skal vises på kino først. Det er helt utenkelig.

– Kvalitet ruler

Regissør Hallvard Bræin, som blant annet står bak «Børning 3», sier at det betyr mye for folk å komme seg på kino.

– Det er en opplevelse som samler mennesker på tvers av generasjoner og gir en helt annen opplevelse av å se film i stuen, sier han

Bræin tror strømmetjenester er kommet for å bli, slik TV-en kom i sin tid. Den beste løsningen er ifølge regissøren en kombinasjon.

– Jeg mener det skulle vært først premiere på kino, også slippe filmen ut på strømmetjenestene senere. Da treffer man alle. Kvalitet ruler til sist, det gjelder forhåpentligvis for kinoene også, avslutter han.