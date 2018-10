Semifinale i Stjernekamp: – Jeg skal synge for livet

Med musikal og duett på planen, er det i morgen klart for semifinalen av Stjernekamp. De tre artistene som står igjen er Ella Marie Hætta Isaksen, Ole Børud og Ulrikke Brandstorp.

Sistnevnte har opplevd å være blant de med minst stemmer i de to forrige programmene, men lar ikke det stoppe «krigeren» i seg før semifinalen.

IMPONERTE: til tross for at Ulrikke Brandstorp var en av deltakerne med færrest stemmer, imponerte hun både dommerne og NRK sin anmelder i forrige program, som ga hun terningkast fem for sin hardrock-opptreden.

– Jeg merker at jeg har gått skikkelig inn i «fightmode» denne uka. Jeg skal ikke gi meg før slaget er tapt og siste tone er sunget. Jeg skal virkelig synge for livet denne gangen, sier Ulrikke Brandstorp.

Familiefest

I lørdagens sending skal artistene synge duett med tidligere deltakere i Stjernekamp, noe som blir en ekstra nær opplevelse for Ole Børud. Han skal synge med sin niese Lisa Børud.

FAMILIEDUETT: Ole Børud skal synge duett med sin niese og tidligere deltaker i Stjernekamp, Lisa Børud. Foto: Helene Amlie / NRK

– Jeg har jo sunget mest med faren hennes tidligere. Men jeg merker at vi er veldig på nett med det meste. Det blir utrolig gøy, rett og slett en fest, sier Børud.

I duett med forbildet

Også Ella Marie Hætta Isaksen har et nært forhold til både låten hun skal synge i duetten, Hang With Me av Robyn, og Silya Nymoen, som hun skal synge sammen med.

RØRTE PUBLIKUM: Ella Marie Hætta Isaksen imponerte stort i forrige program av Stjernekamp, med sin joik. NRK sin anmelder ga hun terningkast seks.

– Jeg skal jo synge en låt av en av mine favorittartister sammen med et av mine største forbilder. Det er en ære å få synge duett med Silya, sier Hætta Isaksen.

Klare for å gi alt

Også musikal står på planen denne uka. I den sjangeren er Ella Marie klar for å gi et skikkelig show med låten «You Can't Stop the Beat» fra «Hairspray».

DET ER IKKE NÅ DU SKAL SPARE PÅ KRUTTET: Ella Marie Hætte Isaksen sparer ikke kruttet i denne ukas semifinale med sitt musikalnummer. Foto: Helene Amlie / NRK

– De to andre har jo valgt å gå for litt roligere låter, så da tenkte jeg å ta en for laget og «gønne på» med et skikkelig show. Nå er det på tide å gi alt.

Deltakerne forteller at de kjenner mer på presset nå som finalen nærmer seg med stormskritt.

– Men det er et positivt press som motiverer deg til å kjøre på videre. Nå er jeg klar for å gi alt, sier Ole Børud.