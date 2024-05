Ifølge AP har 34-åringen sittet fengslet sør i California siden han ble arrestert torsdag.

Pågripelsen kom etter at politiet gjennomførte et razzia i herskapshuset artisten leier i Fort Lauderdale i Florida.

I razziaen ble hans 61-årige mor arrestert, og samme dag ble Kingston pågrepet på en militærbase i Mojaveørkenen i California, etter at han hadde opptrådt der.

Skal ha svindlet og stjålet

Kingston og moren er ifølge rettsdokumenter AP har sett, anklaget for å ha svindlet til seg og stjålet verdier for over én million dollar.

Altså minst 10, 5 millioner kroner.

Sean Kingston opptrer på et arrangement i The Rose Bowl i Pasadena i California i desember 2019.

Påtalemyndigheten mener mor og sønn mellom oktober og mars svindlet til seg en rekke ting.

Blant annet skal det ha vært smykker for rundt 5 millioner kroner, 1,7 millioner fra en Cadillac-forhandler, 900.000 fra en forhandler av håndlagde senger og over 3 millioner kroner fra ulike banker.

Påtalemakten mener de to har drevet med organisert svindel, tyveri og identitetstyveri, ifølge arrestasjonspapirene.

Går med på utlevering

Tirsdag signerte Kingston papirer som gjør at han går med på å droppe høringer om utlevering.

Dermed vil sangeren og rapperen overleveres til Florida, opplyser en talsperson for Broward County Sheriff’s Office.

Justin Bieber og Sean Kingston opptrer sammen på Jingle Ball i New York i desember 2010.

Advokat for Kingston og moren, Robert Rosenblatt, har ikke besvart APs henvendelser tirsdag.

Fredag sa Rosenblatt at de planla å gå med på utlevering og at de så fram mot å føre saken i en rett i Florida.

Da hevdet advokaten at klientene «er sikre på en vellykket løsning» der.

«Beautiful Girls» og Bieber

Jamaikansk-amerikanske Kingston heter egentlig Kisean Paul Anderson.

Han er nok mest kjent for debut-hiten «Beautiful Girls» fra 2007. Den gikk til topps på Billboard-listen i USA.

I 2009 kom «Fire Burning», og i 2010 skrev han «Eenie Meenie» sammen med Justin Bieber.

Norsk møte

Norske Alexandra Joner snakket i 2011 med P3 om sitt møte med Justin Bieber på musikkvideoinnspilling, og hevdet der at Sean Kingston er sjenert.

I 2011 var han involvert i en vannscooterulykke der han pådro seg livstruende skader i tillegg til at han brakk kjeven og venstre håndledd.

Deretter var det lenge stille fra sangeren før han ga ut ny musikk i 2021.

Hør «StudioP3» snakke om Kingston i 2021:

Kingston heter egentlig Kisean Anderson, og er ifølge AP på prøvetid etter å ha vært involvert i smugling av tyvegods.

Moren hans har tidligere sittet i fengsel for banksvindel.