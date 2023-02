NRK skal snakke om økonomiske bindinger med Sophie Elise

Etter det NRK Nyheter erfarer, vil det viktigste temaet i de varslede samtalene mellom Sofie Steen Isachsen og NRK Underholdning være hvordan avtalen hennes med NRK er bygd opp.

Isachsen, best kjent som Sophie Elise, er tilknyttet NRK med podkasten «Sophie og Fetisha», som hun har sammen med venninnen Fetisha Williams.

Et moment i samtalene vil være å diskutere hvorvidt Isachsen skal kunne ha inntekter fra andre kommersielle samarbeid i perioden hun lager podkast for NRK, får NRK Nyheter opplyst.

Det er vanlig i andre prosjektavtaler at man har en definert periode der man får betalt for prosjektet, samt en periode i forkant og etterkant, hvor man også får betalt.

Det er for å sikre at andre kommersielle avtaler ikke kommer i veien for prosjektet man er hyret til.

I motsetning til for eksempel en TV-produksjon, som bare sendes i en bestemt periode, sendes podkasten ukentlig i en lengre periode.

Det man nå skal se på, er om det er mulig å få på plass en slik avtale for Isachsens podkast, får NRK Nyheter opplyst.

Sofie Steen Isachsen er tilknyttet NRK gjennom podkasten «Sophie og Fetisha». Hennes oppdragsgiver er NRK Underholdning. NRK Nyheter arbeider journalistisk uavhengig med denne saken.

Les også: Sophie Elise etter Instagram-bråket: – Ekstremt lei meg

Kringkastingssjefen i ytring: – Ikke en ukjent problemstilling

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen tok opp det samme i en kommentarartikkel på NRK.no torsdag:

«At NRK- profiler har kommersielle samarbeid, er ikke en ukjent problemstilling.

I slike tilfeller passer vi på å bygge gjerder rundt programinnholdet i form av tid før og etter publiseringsperioden.

I tilfellet med Sophie Elise, har vi ikke tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre interne retningslinjer.

Vi skal derfor sette oss ned med Sophie Elise i nær fremtid og diskutere hvordan vi skal håndtere dette, og hvorvidt det er forenelig å være influenser og NRK-oppdragstaker på fulltid samtidig.»

NRK-sjef Vibeke Furst Haugen ble grillet av Fredrik Solvang om Sofie Elises NRK-podkast i Debatten torsdag. Du trenger javascript for å se video. NRK-sjef Vibeke Furst Haugen ble grillet av Fredrik Solvang om Sofie Elises NRK-podkast i Debatten torsdag.

NRK Nyheter har ikke lykkes i å få en kommentar fra Sophie Steen Isachsen direkte.

Funkygine: Kommersiell karantene

En som har erfaring med avtaler som beskrevet over i NRK, er Jørgine Vasstrand, kjent som Funkygine. Hun leder NRK-programmet «Norges tøffeste».

– Jeg er i kommersiell karantene både før, under og etter sendeperioden. Det innebærer at jeg ikke får jobbe kommersielt, får ikke ha andre samarbeidspartnere, og får ikke promotere egne produkter, sier Vasstrand til NRK Nyheter.

Hun forteller at NRK er det eneste stedet hun har opplevd å ha en slik avtale. Det var sånn i de to første sesongene, og kommer til å bli sånn i den tredje, ifølge Vasstrand.

Jørgine Vasstrand under innspilling av «Norges tøffeste» for NRK. Foto: Erlend Lånke Solbu

– Hvordan er det å forholde seg til?

– Jeg har bare tenkt at det er sånn NRK gjør det. Det er klart det er utfordrende. En ting er samarbeidspartnere, en annen er egne prosjekter som blir lagt på is. Når det er NRK som produserer, er det dette man forholder seg til.

Slettet Instagram-bilde

Bakgrunnen for de siste ukenes kontroverser er et bilde Sophie Elise la ut på sin egen Instagram. Det ble senere slettet.

På bildet så man Sophie Elise og en annen influenser. Den andre holdt en liten pose, tilsynelatende med noe hvitt pulver, i den ene hånda. Det er ikke kjent hva posen inneholdt.

Dette slettede Instagram-bildet er bakgrunnen for mediestormen rundt Sophie Elise den siste tiden. NRK Nyheter har valgt å sladde og anonymisere den andre kvinnen. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM

– Jeg har ikke for vane å være spesielt nøye på bildene jeg legger ut. Jeg skulle poste en bildekarusell, slik jeg ofte gjør, skriver Isachsen på sin egen Instagram-profil fredag.

Hun skriver at hun studerte bildene på avstand, før hun valgte ut et knippe som skulle gå i en såkalt bildekarusell på det sosiale mediet.

– Da jeg ble oppmerksom på bildet, ble det fjernet etter bare tre minutter. Publiseringen var uansett mitt ansvar, og noe slikt vil ikke skje igjen, skriver hun.